Pour son premier match de l'ère post-Messi, le Barça s'offre la Juve de Ronaldo

Pour son dernier match amical de l'avant-saison, le Trophée Joan Gamper, le Barça s'est imposé 3-0 face à la Juventus, quelques heures après les adieux de Lionel Messi au Camp Nou. Memphis Depay s'est encore illustré.

L'ère post-Messi commence par une victoire. Même s'il ne s'agissait que d'un match de gala face à un adversaire en retard dans sa préparation d'avant-saison, le FC Barcelone a remporté dimanche soir le Trophée Joan Gamper en battant la Juventus sur le score de 3-0.

Ouvert par des prises de parole de l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman et du capitaine Sergio Busquets, comme pour appeler le public catalan à faire bloc pour digérer le départ du génie argentin, apparu quelques heures plus tôt en larmes lors de ses adieux en conférence de presse, le match s'est débloqué sans tarder. Memphis Depay n'a eu besoin que de trois minutes pour donner l'avantage au Barça.

Le Néerlandais a ainsi marqué son troisième but en quatre matchs de préparation. De quoi laisser penser qu'il pourrait effectuer un gros début de saison et s'affirmer comme un potentiel leader.

Le Barça démarre sa saison dans une semaine

Dominateur, le FC Barcelone a bien failli se mettre à l'abri en première période, avec notamment un but refusé à Antoine Griezmann. Les Catalans ont toutefois dû attendre la 57e minute pour voir le deuxième but, inscrit par Martin Braithwaite. À la baguette: Memphis Depay, encore lui. Cette affiche de prestige s'est conclue par un joli but du jeune Riqui Puig dans le temps additionnel.

La Juventus, à nouveau entraînée par Max Allegri, a encore du travail. Mais contrairement au Barça qui reprend la compétition lors de son prochain match (15 août contre la Real Sociedad), le club turinois ne débute son championnat que le 22 août contre Udinese. Ce qui explique notamment que cinq remplacements aient été effectués à la pause, avec notamment la sortie de Cristiano Ronaldo et l'entrée de Federico Chiesa.