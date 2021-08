Mercato en direct: les infos et rumeurs du 9 août

C'est LE feuilleton de ce mois d'août et de l'été. Lionel Messi plus que pressenti au PSG. Au lendemain de ses adieux, en larmes, au FC Barcelone, l'Argentin a reconnu que le club parisien est "une possibilité." Les discussions sont très avancées mais l'Argentin attend un accord complet entre son camp et la direction parisienne pour rejoindre la France et Paris, raison pour laquelle il n'a pas effectué le voyage dimanche alors qu'une rumeur faisait état de son arrivée à l'aéroport du Bourget en soirée. La Pulga a finalement passé sa soirée dominicale avec son ami Luis Suarez. C'est lors des prochaines heures que ce dossier devrait avancer et sans doute être bouclé. Pour ne rien rater des infos sur l'arrivée probable de Lionel Messi au PSG, le live dédié la star argentine est ici.