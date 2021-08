Barça: "Super Leo", la vidéo touchante du Barça pour le départ de Messi

Le FC Barcelone a rendu un nouvel hommage ce samedi à Lionel Messi, avec une vidéo d'animation où la "Pulga" devient "Super Leo", en référence au célèbre jeu d'arcade Marios Bros. La vidéo permet de retracer les 21 ans de vie en Catalogne pour l'homme aux 35 titres sous le maillot blaugrana.

Dans une vidéo en référence au jeu Mario Bros de la série d'arcade Super Mario, le FC Barcelone a rendu un nouvel hommage ce samedi à Lionel Messi. Ce jeudi, le club catalan a officialisé le départ de la légende argentine, après 21 ans passés en Catalogne et 35 titres remportés.

De multiples références à sa carrière

Depuis cette annonce et la conférence de presse du président Joan Laporta ce vendredi, qui a expliqué plus en profondeur les raisons du divorce, les hommages se multiplient pour Lionel Messi. Forcément en dehors du terrain, puisque la "Pulga" quitte libre son club de toujours, sans avoir pu dire adieu non plus aux supporters après une saison marquée par les huis clos en raison du contexte sanitaire.

Dans sa vidéo "Super Leo" pour Lionel Messi, le Barça multiplie les références pour le meilleur buteur de l'histoire du club, âgé de 34 ans. De la cohabitation avec Ronaldinho à ses débuts, qui l'avait pris sous son aile, jusqu'à ses 6 Ballons d'or en passant par des références à certains matchs ou buts de légende, la vidéo montre la progression de "Super Leo" dans sa carrière.

Lionel Messi va désormais, un peu contraint et forcé en raison de l'impasse économique du Barça, ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Cela devrait se faire en France, en Ligue 1, avec le PSG qui négocie pour le faire signer. Selon nos informations, Lionel Messi aurait donné son accord pour rejoindre la formation francilienne et un contrat de deux ans l'attend désormais. Pour retrouver Neymar notamment ou ses compatriotes Angel Di Maria ou Leandro Paredes.