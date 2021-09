Barça: touché au genou, Braithwaite absent trois à quatre mois

Déja privé de Sergio Agüero et d'Ansu Fati, le Barça va devoir se passer de Martin Brathwaite jusqu'à la fin de l'année civile. Touché au genou, le Danois manquera la phase de groupe de la Ligue des champions.

Le Barça est déplumé en attaque. Après les départs de Lionel Messi et d'Antoine Griezmann et les blessures d'Ansu Fati et Sergio Agüero, le club catalan doit essuyer un nouveau coup dur. Le quotidien Sport annonce ce dimanche que Martin Braithwaite ne rejouera plus pour le FC Barcelone en 2021. Le Danois sera indisponible de trois à quatre mois en raison de problèmes à la rotule de son genou dus à l'usure du cartilage.

Un bon début de saison avec le Barça

Bien qu'il n'y ait eu aucune communication du club pour le moment, le joueur a subi plusieurs examens médicaux à midi ce dimanche pour mieux connaître l'étendue de la blessure. Ce coup dur vient perturber un bon début de saison pour l'ancien toulousain, auteur de deux buts en trois matchs de Liga. Titulaire en puissance après les départs de Messi et Griezmann, l'international danois sortait d'une première saison mitigée sous le maillot barcelonais, avec deux petits buts en trente matchs de Liga.

Alors que le Barça entame un carrefour important dans sa saison, avec le retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich ce mardi, Ronald Koeman va devoir se contenter d'un effectif réduit en attaque (Depay, Luuk de Jong, Dembélé, Demir) pour enchaîner les bons résultats et éviter d'être décroché en championnat, où le Real et l'Atlético ne feront pas de cadeaux.