Liga: le Barça confiant pour conserver son grand espoir, Ansu Fati

En fin de contrat en juin 2022, Ansu Fati est la pierre angulaire du nouveau Barça, orphelin de Lionel Messi. Le club catalan pourrait proposer un contrat plus important au joueur de 18 ans, intransférable aux yeux de ses dirigeants.

Le Barça reste serein dans le dossier Ansu Fati. En fin de contrat en juin 2022, le joueur de 18 ans est considéré comme l'avenir du club catalan dans un secteur offensif déserté par Lionel Messi et Antoine Griezmann. Alors que le club a l'opportunité de prolonger son contrat actuel de deux saisons supplémentaires, le Barça envisage la signature d'un contrat adapté au nouveau rôle du numéro 10 au sein de l'équipe de Ronald Koeman, rapporte Mundo Deportivo.

Grand pari des Blaugrana pour les années à venir, le joueur formé à la Masia connaît une côte de popularité grandissante auprès des socios. Considéré comme intransférable par le FC Barcelone, le club va devoir s'adapter à la situation économique actuelle pour définir les contours du nouveau contrat. Mais l'argent n'est pas un frein pour la famille d'Ansu Fati, qui souhaite avant tout que l'attaquant se remette de sa blessure au genou contractée en novembre 2020.

Il veut réussir à s'imposer en Catalogne

Alors qu'il n'a toujours pas disputé la moindre minute cette saison, le Barça veut attendre que le joueur soigne correctement son genou pour évoquer les détails concrets du nouveau contrat. Un contrat qu'est prêt à signer le joueur, comme le souligne Mundo Deportivo. Lors de la présentation officielles des maillots de la saison 2021-2022 au Camp Nou, Ansu Fati aurait glissé à Mateu Alemany, le directeur du football, son intention de rester et de percer en Catalogne.

Titulaire en club et en sélection espagnole avant sa blessure, l'attaquant blaugrana, évoqué pendant un certain temps à Manchester City, veut aider son club à retrouver les sommets en Espagne et en Ligue des champions, où le Barça attend un premier titre continental depuis 2015.