Barça: un hommage à Messi organisé au Camp Nou en 2024 ?

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone réfléchirait à l'idée de célébrer Lionel Messi à l’occasion du 125e anniversaire du club, qui aura lieu en 2024. L’attaquant argentin, parti au PSG l’été dernier, pourrait être invité au Camp Nou à cette occasion.

Il est sorti par la petite porte après un passage gravé dans les livres d’Histoire. Lionel Messi a quitté le FC Barcelone en larmes, l’été dernier, avant de rejoindre le PSG. L’attaquant argentin a laissé derrière lui un club dont il a porté le maillot durant vingt-et-un an, dont seize comme joueur professionnel (778 matchs, 672 buts, 303 passes décisives). Le temps de soulever quatre Ligue des champions, dix Liga, sept Coupe du Roi, trois Mondial des clubs et six Ballon d’or. Entre autres.

Une aventure légendaire conclue dans l’incompréhension et la tristesse. Sans aucune cérémonie à la hauteur du mythe. Pour rattraper le coup, le Barça réfléchirait à organiser un hommage au meilleur joueur de son histoire. Selon Mundo Deportivo, le club catalan pourrait profiter de son 125e anniversaire pour honorer Leo Messi en 2024. A l’issue de son aventure à Paris, où il est sous contrat jusqu’en 2023, avec une année supplémentaire en option.

Messi se verrait au Barça après sa carrière

La cérémonie aurait lieu au Camp Nou, là où La Pulga a régalé la planète foot pendant plus d’une décennie. Le moment serait fort en émotions. Reste à savoir si le crack argentin acceptera de venir pour l’occasion. Depuis son départ de Barcelone, il n’a jamais cessé de clamer son amour pour le club qui en fait une superstar. Messi, qui revient dès que possible en Catalogne, a d’ailleurs exprimé son intention de rester dans le monde du foot après sa carrière. Si possible au Barça. Pourquoi pas en tant que secrétaire technique, un rôle qui correspondrait à ses envies.

Lors d’une longue interview diffusée lundi sur Barça TV, Joan Laporta est revenu sur le départ de son n°10 l’été dernier. "Je ne regrette pas la décision prise avec Messi, a expliqué le président du club culé, qui avait annoncé que La Pulga resterait durant sa campagne. C’était la décision la plus triste de toutes. Je n’ai jamais voulu le faire, mais je ne suis pas désolé non plus. Je place l’institution au-dessus de tout, elle est même au-dessus des entraîneurs et du meilleur joueur de l’histoire du football (…) Nous devions le faire à cause de la situation dont nous avions héritée. Peu importe la volonté qu’il y avait, nous nous sommes heurtés à la réalité".