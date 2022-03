Real-PSG J-1: Messi et les critiques en France, c’est quoi le problème?

Lionel Messi essuie depuis plusieurs semaines les critiques d’une partie de la presse française, dont celles de certains consultants RMC Sport, déçus par ces prestations avec le PSG. Une situation qui fait parler en Argentine, où certains s’insurgent de voir le septuple Ballon d’or ainsi malmené.

"Je ne suis pas sûr que Lionel Messi se lève pour écouter RMC le dimanche matin". Stephen Brun n’a sans doute pas tort. Ça n’empêche pas notre antenne de trouver un écho en Argentine lorsque le nom du septuple Ballon d’or y est mentionné. Notre consultant RMC Sport a pu s’en rendre compte durant le week-end. Après avoir critiqué la performance de la star de 34 ans lors de la défaite du PSG à Nice, samedi en Ligue 1 (1-0), l’ancien basketteur s’est retrouvé dans plusieurs médias argentins. Clarin a notamment repris ses propos en parlant des "canons de la presse" pointés sur La Pulga.

"Je suis outré par la performance de Lionel Messi, encore une fois, a expliqué Stephen Brun dans les Grandes Gueules du Sport, dimanche, au lendemain de Nice-PSG. Est-ce qu’on va continuer à lui trouver des excuses en disant qu’il n’est venu que pour jouer la Ligue des champions? Stop. Il faut se rendre compte aujourd’hui que Lionel Messi a été mais ne peut plus être, tout simplement. On n’enlève pas de notre mémoire ce qu’a été Lionel Messi, le meilleur joueur du monde pendant quinze ans, mais force est de constater qu’il ne peut pas jouer en dehors de Barcelone, avec dix joueurs qui jouent uniquement pour lui. Contre Nice, il est scandaleux. On peut lui trouver toutes les excuses possibles: il ne fait pas beau, il fait froid, il est à Paris… On est en mars, Messi ne peut pas enchaîner les mauvaises prestations comme ça en Ligue 1."

"Une erreur de casting", pour Rothen

Une sortie dans la même veine que celles de Jérôme Rothen ces dernières semaines. Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien milieu de terrain du PSG a plusieurs fois exprimé sa déception devant les performances de l’international argentin (158 sélections, 80 buts). Après le 8e de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid notamment (1-0).

"C’est une erreur de casting pour l’instant, a lâché Rothen il y a trois semaines. Bien sûr qu’au niveau merchandising, c’est magnifique d’avoir attiré Leo Messi. Les maillots sont vendus et les gens viennent voir jouer Messi au PSG. Mais il faut reconnaître que sportivement, il n’amène rien au PSG. Le plus problématique, c’est que ce soir c’est un grand match, c’est là qu’on attend les grands joueurs et ce soir, c’est plus un boulet qu’autre chose. Il y a les erreurs techniques, les pertes de balle, le penalty raté même si ça peut arriver à tout le monde. Mais c’est surtout dans le comportement. Il regardé ses chaussures, on a l’impression qu’il n’est pas heureux. Quand il tire les coups de pied arrêtés il y va d’une façon bizarre."

"En France, ce sont des connards", tacle Agüero

Même sentiment chez Jean-Michel Larqué, qui a donné son point de vue la semaine suivant la victoire contre le Real: "On juge les joueurs par rapport à ce qu’ils font sur le terrain, pas par rapport à ce qu’ils ont fait ces dernières années. Le football ne se vit pas dans le passé. Leo Messi du PSG nous laisse sur notre faim et on le regrette. Il a peut-être besoin de s’adapter, mais en attendant qu’il le fasse, on peut dire qu’il n’est pas bon."

Des constats, relayés également dans d’autres médias français, qui ont fait réagir en terre albiceleste. "Les Français connaissent le parfum, pas le football", a taclé Nestor Gorosito, l’entraîneur du Gimnasia de La Plata, sur ESPN. Proche de Messi, qu’il a beaucoup côtoyé en sélection, Sergio Agüero s’est montré encore plus vindicatif lors d’un live Twitch après PSG-Real. "Quelle merde cette histoire de penalty, la p… de sa mère, a lancé l’ancien avant-centre, qui a récemment raccroché en raison de problèmes cardiaques. En plus de ça, Leo a bien joué, a cassé des lignes. Ce n’est pas parce que c'est un ami, mais parce qu'il a bien joué. Il était très actif. En France, les magazines et les journaux l'ont tué. Ce sont des connards. J'ai eu une interview avec un magazine français. Mais j’ai dit: "Non, parce que je soutiens Leo Messi". Point. Alors au revoir, à bientôt. Maintenant, je suis en colère."

Le joueur de Monaco, Cesc Fabregas, l’un de ses grands amis, a aussi pris sa défense au même moment: "Il a manqué un penalty. Et alors? Le juger sur ça me semble ridicule. Le football est bien plus que cela!"

"Ce n’est pas le fracasser de dire qu’il n’est pas bon"

Après ces réactions hostiles des pro-Messi, Rothen a précisé sa pensée. Toujours sur RMC. Sans changer le fond de ces propos. "Ce n’est pas le fracasser de dire qu’il n’est pas bon, qu’il est moins bon depuis son arrivée au PSG, estime notre consultant. On parle de son âge, mais il avait déjà cet âge-là lorsqu’il a fait gagner la Copa America à l’Argentine en juillet dernier. Il a quasiment gagné le trophée tout seul. Bien sûr que Lionel Messi est critiquable. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il a fait. Je suis énormément déçu et frustré de le voir comme ça au PSG. Depuis son arrivée, il y a eu très peu de bonnes choses. Il n’y a jamais eu un match complet. C’est quand même dramatique. On parle de Lionel Messi. Je veux bien qu’il ait des circonstances atténuantes, mais ça reste le meilleur joueur de la planète football."

Du mieux depuis qu’il est dans l’axe

Depuis son arrivée en août dernier, Messi a inscrit 7 buts et 11 passes décisives en 24 apparitions (toutes compétitions confondues). Avec un rendement timoré vu les attentes qui l’entourent. En Ligue des champions, ses stats restent solides avec 5 buts en 6 sorties. Mais en Ligue 1, le bilan est moins reluisant avec 2 buts en 17 rencontres. Ses 11 offrandes compensent un peu, mais l’impression d’ensemble est clairement poussive.

Après un début de saison timide sur son aile gauche, le natif de Rosario a peu à peu été recentré par Mauricio Pochettino. Et il semble monter en puissance dans ce rôle réajusté, où sa qualité de passe, sa conversation de balle, ses dribbles courts et sa vista peuvent profiter à Kylian Mbappé. A condition que l’attaquant des Bleus soit sur le terrain. Paris espère que ce sera le cas dans l’antre du Real Madrid, ce mercredi, en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Un match lors duquel la prestation de Messi ne manquera pas d’être à nouveau disséquée. Des deux côtés de l’Atlantique.