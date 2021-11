Barça: un proche de Laporta trouve que Messi était trop vieux pour rester

José Elías, un riche homme d'affaires proche du président Joan Laporta, a estimé que le Barça avait eu raison de se séparer de Lionel Messi, notamment en raison de son âge et de son apport sportif.

C'est une prise de parole qui permet de comprendre un peu plus pourquoi le FC Barcelone n'a - malgré les réglements - pas tout tenté jusqu'aux derniers instants du mercato pour retenir Lionel Messi. José Elías, président d'un grand groupe de production énergétique, est un homme d'affaires qui a apporté une grande garantie financière extérieure (9 millions d'euros) à Joan Laporta, lors de l'élection de ce dernier pour prendre la tête du club. Ce dirigeant, dans une interview accordée à une émission de radio, a estimé que Lionel Messi était devenu trop vieux pour l'équipe.

"La fin de Messi se voyait. Il fallait construire une nouvelle équipe, et Messi ne pouvait pas en être. Il a un âge qui ne lui permet pas d'être au Barça", a-t-il déclaré à l'émission La Sotana, selon la retranscription jeudi du quotidien catalan Sport.

"Messi ne pleurait pas pour rester au Barça"

"Convertir le Barça en une équipe victorieuse passe par un projet post-Messi. Il fallait prendre une décision à un moment", a ajouté José Elías, qui a regardé avec pragmatisme (et distance) les larmes du sextuple Ballon d'or lors de sa conférence de presse d'adieu. "Messi ne pleurait pas pour rester au Barça, mais pour une accumulation de choses, a-t-il estimé. Un cycle se terminait pour Messi. Et en plus de cela, il a fait sa vie à Barcelone, sa famille était intégrée".

Ces propos distants tranchent avec la récente sortie de Joan Laporta, déclarant au sujet d'un éventuel retour de Lionel Messi au terme de son contrat avec le PSG: "Je ne l'exclus pas. (...) Dans la vie, on ne sait jamais".

Le défenseur brésilien Daniel Alves, de retour au club à 38 ans, a lui aussi dit en ce sens: "Si vous me donnez quelques heures… C'est le plus grand des partenaires que j’ai eus, ce serait incroyable de l'avoir ici mais malheureusement je sais que ce n'est pas comme ça. J'encourage tout le monde à revenir, c'est le meilleur endroit, je le garantis, il n’y en a pas d’autres comme ça, mais l'histoire est différente".