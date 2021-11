Barça: "On ne m’a pas demandé de jouer gratuitement", Messi règle ses comptes avec Laporta

Lionel Messi a rejoint le PSG pendant le mercato estival après la fin de son contrat au Barça qui n’avait pas les finances pour le prolonger. L’attaquant argentin a expliqué lundi n’avoir reçu aucune demande du président Joan Laporta pour rester avec un salaire nul.

Après des mois d’un feuilleton haletant, Lionel Messi a quitté le Barça et s’est engagé au PSG pendant le mercato estival. En proie à d’immenses difficultés financières, le club catalan s’est révélé incapable de le prolonger. Si le règlement de la Liga empêchait l’Argentin de rester, même gratuitement, le principal concerné a assuré ce lundi n’avoir reçu aucune demande en ce sens de la part de Joan Laporta ou de qui que ce soit au sein de l’entité blaugrana.

"La vérité c’est que, comme je l'ai expliqué en partant, j'ai fait tout mon possible pour rester, a lâché le sextuple lauréat du Ballon d’or dans un entretien accordé ce lundi au journal Sport. A aucun moment on ne m'a demandé de jouer gratuitement."

Et "La Pulga" de rappeler les efforts auxquels il avait déjà consenti par fidélité pour son club formateur: "On m'a demandé de réduire mon salaire de cinquante pour cent et je l'ai fait sans aucun problème. Nous étions en mesure d'aider davantage le club."

Messi n’a pas digéré les mots "déplacés" de Laporta

Arrivé en Catalogne en 2000, Lionel Messi a passé 21 ans au sein du club catalan avant de se voir indiquer la porte de sortie. Après une conférence de presse et des adieux déchirants, l’Argentin de 34 ans s’est pris une petite pique du président Laporta qui l’aurait bien vu jouer gratuitement sans pour autant oser lui demander de le faire et qu’une prolongation aurait mis le Barça "en danger". Des propos que la nouvelle star du PSG a eu un peu de mal à digérer.

"Mon désir et celui de ma famille était de rester à Barcelone. Personne ne m’a demandé de jouer gratuitement et en même temps, je trouve les mots du président Laporta déplacés, a encore estimé Lionel Messi. Ils m’ont fait mal parce que je pense qu’il n’a pas besoin de dire cela. […] Cela fait réfléchir ou génère une sorte de doute que je pense ne pas mériter."

Une situation aux allures de quiproquo voire de brouille entre les deux hommes. Désormais heureux à Paris où il continue de trouver ses marques avec Neymar et Kylian Mbappé, Lionel Messi a également confirmé qu’il n’avait plus échangé avec son ancien président depuis son départ vers la France.

Et c’est désormais en Ligue 1 et sous le maillot de Paris en Ligue des champions que l’Argentin espère maintenant briller et remporter de nouveaux trophées. Tant mieux pour le club francilien, tant pis pour le Barça de Laporta.

