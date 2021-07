Barça: viré par mail, Matheus Fernandes fracasse la direction du club

Récemment libéré par le FC Barcelone un an après son arrivée, Matheus Fernandes a dénoncé avec virulence la manière dont le club s’est séparé de lui, à savoir par l’envoi d’un simple mail.

"Quand je suis arrivé là-bas, ils ne m'ont pas traité comme un sportif". Matheus Fernandes ne laissera pas une trace indélébile dans l’histoire du FC Barcelone. Le milieu défensif brésilien ne veut néanmoins pas en rester là avec le club catalan, qui vient de s’en séparer. Le joueur de 23 ans s’en prend à son ancienne direction à propos de son licenciement, alors qu’il envisage de traîner l’affaire en justice.

"Ils ne m'ont même pas appelé"

"Je n’étais pas au courant et je n’y ai pas cru sur le coup, explique Fernandes dans un entretien à Globoesporte. J'étais chez moi, j'ai reçu un message du staff du club me demandant si j'avais la même adressemail, ce que j'ai confirmé, puis je l'ai reçu (le mail). Je n'ai pas compris, je l'ai envoyé à mon manager et à mon avocat. Ils ont dit que c'était mon licenciement. J'ai dit: "ah, ils ont menti s’ils ont fait ça". Un certain temps a passé. Pas de conversation, rien, ils ne m'ont même pas appelé pour me parler ou me dire au revoir."

Le Brésilien a également appris qu’il n’était pas le seul dans ce cas. "Je ne sais pas ce que la direction a fait, ce qu'il s'est passé à Barcelone, s’interroge-t-il. Je ne sais pas, ça prend une tournure très étrange. Ils ont viré un gars par téléphone, puis un autre par mail. Cela ne coûte rien d’appeler pour parler. C'est comme ça, on ne compte pas sur toi. Dans n'importe quel travail, on peut te dire qu'on ne compte pas sur toi. Il faut en parler. Mais ce n'est pas un appel ou un mail et c'est tout. Je pense que c'est très peu professionnel."

Fernandes va porter plainte

"Ils ne m'ont rien dit. Ils ont juste dit au revoir. C'était moche de la part du club", regrette-t-il avant d’expliquer qu’il laisser "le soin à ses avocats" de gérer l’affaire devant la justice, comme l’avait rapporté des médias catalans, relayés par Marca.

Lors de son court passage au Barça, Matheus Fernandes se sera cantonné à un rôle de remplaçant, n’entrant en jeu qu’à une seule reprise: pour 17 minutes face au Dynamo Kiev (4-0), en novembre dernier, en Ligue des champions. Il était arrivé quelques mois plus tôt contre sept millions d'euros en provenance de Palmeiras, qu'il a récemment retrouvé après avoir soudainement quitté le Barça.