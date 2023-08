Barça: Xavi et Raphinha suspendus deux matchs après leurs expulsions face à Getafe

Xavi et Raphinha ont été sanctionnés ce mercredi de deux matches de suspension par la Commission des compétitions de la Fédération espagnole pour leurs expulsions respectives dimanche dernier face à Getafe. Les propos de Xavi en conférence de presse n'ont eux pas été sanctionnés, la RFEF appliquant la "jurisprudence Ancelotti".

L'entraîneur du FC Barcelone Xavi a été suspendu deux matches après avoir été exclu lors de la première journée du championnat espagnol contre Getafe (0-0), a annoncé ce mercredi la fédération espagnole de football.

Xavi avait été exclu à 20 minutes de la fin du match dimanche à Getafe (0-0) après avoir quitté sa zone pour contester "avec véhémence" une décision arbitrale auprès du quatrième arbitre, a précisé la Commission des compétitions, l'instance disciplinaire de la fédération. Dans son rapport, l'arbitre Cesar Soto Grado a indiqué qu'il avait déjà averti Xavi au préalable, a-t-elle ajouté.

L'ailier barcelonais Raphinha a également été suspendu pour deux matches après avoir reçu un carton rouge en première mi-temps de cette rencontre pour avoir donné un coup de coude à un adversaire. Selon le communiqué de presse, le Brésilien devra purger la sanction pour "comportement violent pendant le match sans possibilité de contester le ballon".

Pas de sanction pour ses propos en conférence de presse

Le communiqué de la fédération espagnole indique que Xavi n'a pas été sanctionné pour ses propos en conférence de presse, où il avait notamment dit "Si c'est le produit de LaLiga, c'est une honte", ni pour sa référence à la "main inventée" de Gavi, alors qu'il était tenu par un défenseur de Getafe avant la chute d'Araujo dans la surface à la 110e minute du match. Une décision prise en raison du précédent avec Carlo Ancelotti la saison dernière, n'ayant pas été sanctionné pour avoir parlé de "penalty inventé" lors du match contre Girona.



La commission de compétition n'a pas non plus tenu compte du fait que l'entraîneur blaugrana a passé un certain temps dans le tunnel après son expulsion. Si cela avait été pris en compte, il aurait pu écoper d'un match supplémentaire. Raphinha et Xavi devront chacun payer une amende 600 euros et le club paiera deux fois 700 euros d'amende. Ils manqueront le match contre Cadix dimanche pour la première du FC Barcelone au Stade olympique et le déplacement à Villarreal le 27 août.