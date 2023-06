Benzema a arrêté de suivre le Real Madrid sur les réseaux sociaux

Deux semaines seulement après son départ du Real Madrid pour le club saoudien d’Al-Ittihad, Karim Benzema (34 ans) a arrêté de suivre le club espagnol sur les réseaux sociaux, sans explication.

Karim Benzema (35 ans) a tourné la page du Real Madrid sur le terrain et les réseaux sociaux. La presse espagnole a remarqué que l’attaquant français avait arrêté de suivre le club espagnol sur ses comptes Instagram et Twitter, seulement deux semaines après son départ pour l'Arabie saoudite et Al-Ittihad.

Parmi les 140 personnes suivies par Benzema sur Instagram, il reste encore de nombreux joueurs madrilènes dont David Alaba, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eder Militao, Ernesto Valverde, Rodrygo, Thibaut Courtois, Vinicius, Toni Kroos, Luka Modric et Eduardo Camavinga. Il suit aussi l’entraîneur Carlo Ancelotti.

Il suit toujours plusieurs joueur du Real, l'OL et l'équipe de France

L’ancien international français (97 sélections, 37 buts) suit sa nouvelle équipe (Il-Ittihad), son club formateur (Lyon), La Liga… mais aussi l’équipe de France (sur Twitter). L’histoire avec les Bleus s’est pourtant terminée sur un malentendu après son forfait pour la Coupe du monde 2022. L’entourage du joueur estime que l’attaquant aurait été apte pour participer à la fin de la compétition.

La raison de ce like retiré par Benzema sur le compte du Real Madrid n’est pas expliquée. Le club espagnol a été le premier à ne plus suivre le joueur depuis son départ, fidèle à sa politique de ne suivre que les joueurs de son effectif.

Au moment de sa prise de parole face à la presse pour justifier son départ, "KB9" avait expliqué qu’il comptait prendre sa retraite sportive à Madrid - où il a passé 14 ans- avant l’offre saoudienne. "Il est difficile de parler avec autant d'émotions, mais je voulais remercier le Real Madrid et mes coéquipiers, avait-il déclaré. Ce fut un beau chemin dans ma vie. J'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'enfant. Je n'oublierai jamais le Real Madrid. C'est impossible, c'est le meilleur club de l'histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui il est temps pour moi de partir et de connaître une autre histoire."

"Florentino (Perez, président du Real, ndlr), quand je vous ai vu, je me suis dit que c'était l'homme qui avait amené Ronaldo et Zidane, a poursuivi le Ballon d’Or 2022 en s’adressant au président madrilène. C'est incroyable. La chose la plus importante pour moi est que tout ce que j'ai gagné, je l'ai savouré comme un enfant. (...) J'ai signé à Madrid et je voulais prendre ma retraite ici. Mais dans la vie, vous avez parfois d'autres opportunités Je serai toujours un fan de Madrid."