"C'est un entraîneur atypique": la méthode Zidane expliquée par son ex-adjoint au Real

Invité de l'After Foot ce jeudi sur RMC, l'ancien adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid, David Bettoni, s'est confié la vision du football de "ZZ" et ses idées de jeu.

Il est probablement l'un de ceux qui connaît le mieux Zinédine Zidane. Ami de l’ancien meneur de jeu depuis leur passage à Cannes à la fin des années 1980, David Bettoni l’a ensuite accompagné des années plus tard du côté du Real Madrid, pour être son adjoint de 2016 à 2018, puis entre 2019 et 2021. Invité ce jeudi de l’After Foot sur RMC, ce fidèle parmi les fidèles, qui se sent aujourd'hui prêt à devenir numéro un dans un club, s’est confié sur la méthode "Zizou" et sur les premiers échanges qu’ils ont eus lorsque le second a été nommé sur le banc du Real après l’éviction de Rafael Benitez.

"J’avais mes idées puisque j’ai été entraîneur de jeunes pendant huit-neuf ans. Je lui ai demandé : ‘C’est quoi le football que tu aimerais proposer comme entraîneur ?’ On a parlé de principes de jeu, de différentes organisations, de comment ressortir le ballon. On a surtout parlé de complémentarité et de la notion de plaisir. Il m’a dit : ‘Quand tu vas m’aider à préparer les séances d’entraînement, je veux que la notion de plaisir soit au cœur de tes exercices. Je veux que le joueur ait envie de revenir quand il rentre chez lui.’ J’ai été marqué par ces paroles de Zidane", s’est-il souvenu.

"Zidane a une palette tactique très importante"

S’il a régulièrement été loué pour sa gestion du vestiaire et des egos du côté du Real, avec en particulier une gestion parfaite de Cristiano Ronaldo, Zidane a moins souvent été complimenté pour ses coups tactiques. Malgré les succès, avec en prime ces trois Ligues des champions remportées (2016, 2017 et 2018), le style de son équipe a parfois était difficile à définir. Zidane lui-même s’est rarement confié sur ses préceptes de jeu. Et pourtant, sa vision du football et ses idées sont très claires.

"C'est un entraîneur atypique, il ne parle pas beaucoup de ce qu'il fait dans les médias. Il a toujours été comme ça. Mais quand on parle football avec lui, on sent qu’il a vécu beaucoup de choses, qu’il a été formé par de grands entraîneurs et qu’il a longuement réfléchi avant de devenir entraîneur, a insisté Bettoni sur RMC. Il s’est préparé. Il a besoin qu’on synthétise nos idées. Il a une palette tactique très importante qu’il réserve à son staff et ses joueurs. Zidane a des idées, et il passe énormément de temps à parler individuellement avec ses joueurs."

Parti du Real à l’issue de la saison dernière, le champion du monde 1998 profite depuis de sa famille. En attendant la bonne opportunité qui lui donnera envie de revenir sur un banc.