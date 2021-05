Comme la Liga, l'agence de santé publique catalane ouvre une enquête sur le dîner de Messi

Lionel Messi a organisé un repas chez lui en compagnie de tous ses coéquipiers et leurs compagnes pour souder l'effectif du FC Barcelone. Une initiative qui interpelle à l'heure des mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19. Comme La Liga, l'agence de santé publique de Catalogne a ouvert une enquête.

Le repas organisé par Lionel Messi continue de faire couler beaucoup d'encre. Lundi, l'attaquant argentin aurait accueilli l'ensemble des joueurs du FC Barcelone, avec leurs compagnes, à son domicile dans le but de "souder l'effectif" avant d'aborder la dernière ligne droite du championnat. Compte tenu de la conjoncture actuelle et des mesures sanitaires très strictes imposées pour lutter contre le Covid-19, le dîner organisé par l'Argentin interpelle et se trouve dans le collimateur des instances du football espagnol.

Selon la Cadena Cope, la Liga a ouvert une enquête sur ce rassemblement qui enfreint le protocole sanitaire mis en place pour éviter les cas de contaminations en championnat. La ligue espagnole a donc ouvert un dossier d’information pour chaque joueur ayant participé à ce repas. Il s’agit de l’étape précédant l’ouverture d’un dossier disciplinaire. Le même type de procédure a déjà été entamé avec les joueurs de Séville et du Sporting Gijon.

Mais ce n'est pas tout puisque d'après TV3, l'agence de santé publique de Catalogne va aussi se mêler au dossier et va ouvrir une enquête sur ce repas organisé par la vedette barcelonaise.

Le protocole sanitaire n'a pas été respecté

Si ce dîner alimente les polémiques, c'est aussi parcequ'il a complètement violé les règles du protocole sanitaire de la région édictées par le Generalitat de Catalunya qui stipule que les rassemblements avec plus de 6 personnes ne sont pas autorisés.

"Nous devrons voir si nous devons aller plus loin. Il y a un processus établi. Mais nous voulons appeler tout le monde, pas seulement à agir. Les personnes ayant la responsabilité publique devraient le faire plus intensément parce qu’elles donnent l'exemple", a déclaré Peré Aragones, le président catalan par intérim.

Reste maintenant à savoir si cette réception organisée par Lionel Messi conduira à des sanctions. En Italie, Weston McKennie et Paulo Dybala avaient participé à une fête clandestine et n'avaient pas manqué de se faire sanctionner par la Juve, le club piémontais les écartant du groupe en plus d'une amende financière.