Barça: la Liga ouvre une enquête après le repas des joueurs chez Messi

Selon Radio Cope, la Liga a lancé des investigations après le rassemblement des joueurs du Barça pour un repas chez Lionel Messi. Les instances considèrent que la bulle sanitaire a été brisée.

Le repas entre joueurs du Barça chez Lionel Messi, lundi, est dans le collimateur des instances du football espagnol. Selon Cadena Cope, la Liga a ouvert une enquête sur le rassemblement des membres de l’effectif et de quelques proches. Le but était de célébrer le titre en Coupe du Roi et de souder les joueurs avant d’entamer la dernière ligne droite dans la course au titre. Mais cette fête n’a pas respecté le protocole sanitaire mis en place pour éviter les cas de contaminations en championnat.

La Liga a donc ouvert un dossier d’information pour chaque joueur ayant participé à ce repas. Il s’agit de l’étape précédant l’ouverture d’un dossier disciplinaire. Le même type de procédures a déjà été entamé avec les joueurs de Séville et du Sporting Gijon.

Les joueurs de Ronald Koeman se sont retrouvés lundi midi après la séance d’entraînement matinal en compagnie de leurs compagnes. Oscar Mingueza, Inaki Pena, Arnau Tenas, Ilaix Moriba et Konrad de la Fuente, habitués de l’équipe première, et Pepe Costa, membre du staff, étaient également de la partie.

Le protocole de la région également brisé

Le déjeuner a provoqué la polémique sur les réseaux sociaux en pleine période de restriction. Les participants sont donc le collimateur de la Liga pour cet écart du protocole. Ils ont également brisé les règles édictées par le Generalitat de Catalunya. Dimanche, le FC Barcelone s’est imposé sur le terrain de Valence (2-3) lors de la 34e journée du championnat. Un succès qui permet aux Catalans de rester dans la course au titre. Ils pointent à la 3e place du classement à deux points que de l’Atéltico, leader qu’ils affrontent samedi dans un choc capital pour le sacre.