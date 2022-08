Espagne: Benzema sauve le Real avec un doublé

Le Real Madrid a poursuivi son sans-faute en Liga ce dimanche en s’imposant chez l’Espanyol Barcelone (3-1), avec notamment un doublé de Karim Benzema.

Quelques heures après le doublé de Robert Lewandowski avec le Barça face à Valladolid (4-0), à quelques kilomètres de là, c'est Karim Benzema qui a délivré les Madrilènes avec deux buts en toute fin de match pour arracher la victoire 3-1 sur le terrain de l'Espanyol Barcelone.

Tchouaméni décisif

Malgré l'ouverture du score de Vinicius sur une très belle ouverture d'Aurélien Tchouaméni dès la 12e minute, les Merengues ont balbutié leur football, et ont fini par être rejoints juste avant la mi-temps, sur une belle reprise de Joselu qui a réussi à battre Thibaut Courtois en deux temps (43e). Mais ‘KB9’, sacré jeudi meilleur joueur de la saison par l'UEFA à Istanbul, est sorti de sa cachette à la 88e pour tendre le plat du pied droit au deuxième poteau à la retombée d'un centre signé Rodrygo, et arracher les trois points. Et au bout du temps additionnel (90e+10), l'ancien Lyonnais a même transformé un coup franc direct.

Benzema marque sur coup franc… face à un joueur de champ

Le gardien français de l'Espanyol, Benjamin Lecomte, a été exclu sur carton rouge direct pour une faute sur Dani Ceballos en dehors de la surface, et c'est le défenseur central Leandro Cabrera qui a enfilé les gants pour se glisser au poste de gardien sur ce coup franc, étant donné que l'Espanyol avait déjà effectué tous ses changements.

Grâce à ce succès sur le fil, les Merengues repassent en tête de la Liga devant le Betis Séville, vainqueur d'Osasuna 1-0 vendredi et qui fait lui aussi un sans-faute. Pourtant, ce match mitigé est un avertissement à prendre au sérieux pour les Madrilènes, à dix jours de leur premier test en Ligue des champions sur le terrain du Celtic Glasgow... et surtout une semaine avant le choc face au Betis.