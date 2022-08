Equipe de France: "J'ai envie de gagner la Coupe du monde", Benzema ne cache pas son rêve bleu

Karim Benzema a profité de son passage sur la scène de l'UEFA ce jeudi pour partager ses ambitions avec les Bleus pour le Mondial 2022. Tout juste sacré meilleur joueur de la saison 2021-2022, l'attaquant tricolore rêve tout simplement d'un sacre pendant la compétition disputée au Qatar

Karim Benzema a tout gagné avec le Real Madrid depuis son arrivée en Espagne et pourrait bientôt remporter son premier Ballon d'or. Mais l'attaquant de 34 ans n'est pas rassasié. Son histoire tumultueuse chez les Bleus l'a privé du titre mondial en 2018. Pas question pour lui de passer à côté d'un sacre pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Après avoir reçu le prix UEFA du meilleur joueur de la saison 2021-2022 ce jeudi, le Français a affiché ses grosses ambitions.

"Je n'ai rien à démontrer à qui que ce soit, je ne joue pas au foot pour cela, démontrer quelque chose... Je joue au foot parce que j'aime le foot, a lâché le buteur du Real et des Bleus. Les trophées comme ceux de la saison qui vient de se passer, la Ligue des champions, la Supercoupe, le Championnat, ce sont des choses incroyables. Après, l'équipe nationale c'est autre chose, un autre groupe, un autre monde."

Benzema: "Ce sont des rêves quand on est gamin"

Un autre monde que Karim Benzema a retrouvé avant l'Euro en 2021 malgré plusieurs années d'absence. Désormais cadre indiscutable de la sélection dirigée par Didier Deschamps, l'attaquant doit prouver qu'il peut aider le groupe tricolore à signer un fantastique doublé après le sacre de 2018.

"Là il y a la possibilité de jouer une Coupe du monde et j'espère être dans le groupe. Je vais jouer à fond. La gagner? Bien sûr que j'ai envie de gagner la Coupe du monde, a encore estimé Karim Benzema après la cérémonie de l'UEFA. Mais il y a combien d'équipes, combien de joueurs qui veulent la gagner? Cela reste des rêves, tout simplement, que ce soit la Coupe du monde, la Ligue des champions, un trophée individuel comme celui-là ou le Ballon d'or, ce sont des rêves quand on est gamin. Et là aujourd'hui de s'en rapprocher, de pouvoir participer à la Coupe du monde, c'est quelque chose d'extraordinaire."