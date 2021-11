Atlético: finalement, Griezmann pourra affronter l'AC Milan

Diego Simeone pourra compter sur Antoine Griezmann pour le choc de Ligue des champions mercredi entre l'Atlético de Madrid et l'AC Milan. L'UEFA a décidé de réduire la suspension du Français après son rouge reçu contre Liverpool.

Excellente nouvelle pour Diego Simeone. Initialement suspendu deux matchs après son carton rouge reçu pour un pied haut contre Liverpool le 19 octobre (défaite 3-2), Antoine Griezmann a vu l’UEFA réduire sa sanction. Selon les quotidiens AS et Marca, la commission d’appel de l’instance européenne a décidé de revoir sa décision vendredi après avoir entendu les arguments de l’Atlético de Madrid.

Un rendez-vous décisif pour l'Atlético

Résultat, la suspension de Griezmann a été réduite à un match, que le champion du monde de 30 ans a déjà purgé lors du retour à Anfield le 3 novembre (défaite 2-0). Il pourra donc tenir sa place ce mercredi pour le choc face à l’AC Milan (21h), à l’occasion de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Un rendez-vous plus que capital pour les Colchoneros, troisièmes de leur groupe avec seulement quatre points au compteur et mal embarqués dans la course à la qualification pour les huitièmes.

Buteur à l’aller à San Siro (2-1), Griezmann est en nets progrès ces dernières semaines après avoir connu un début de saison compliqué pour son grand retour à l’Atlético. Il a confirmé cette bonne forme en marquant lors du carton de l’équipe de France face au Kazakhstan (8-0) le week-end dernier.

Parvenu à s'imposer dans le onze de départ de Simeone, il a des chances d'enchaîner samedi face à Osasuna (18h30) dans le cadre de la 14e journée de Liga.