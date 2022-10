Griezmann marque un 100e but en Liga avec l'Atlético, offrant la victoire contre Bilbao

Grâce à un but d'Antoine Griezmann, qui a signé sa 100e réalisation en Liga avec le maillot des Colchoneros, l'Atlético de Madrid s'est imposé ce samedi contre l'Athletic Bilbao. L'équipe de Diego Simeone retrouve le podium provisoire à l'occasion de cette 9e journée.

Un Griezmann centenaire pour une victoire de l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros se sont imposés (1-0) ce samedi sur le terrain de l'Athlétic Bilbao lors de la 9e journée de Liga, repassant devant les Basques au classement pour monter sur le podium, à trois points du FC Barcelone, leader avant le Clasico dimanche.

Un tir cadré, un but pour l'Atlético

Lundi dernier, l'Atlético de Madrid avait officialisé le transfert d'Antoine Griezmann, pour un contrat jusqu'en 2026, permettant au Français de quitter définitivement le FC Barcelone qui le prêtait. La situation contractuelle empêchait alors Griezmann de jouer l'ensemble des matchs, sous peine qu'un bonus financier s'active.

Titulaire ce samedi, Antoine Griezmann a marqué le seul but de la rencontre. Le champion du monde français a trouvé la faille sur une reprise du droit, après un déboulé et une passe en retrait bien ajustée d'Alvaro Morata (47e). Contre son adversaire favori (il s'agit de son 13e but contre Bilbao), "Grizou" a converti le seul tir cadré des Colchoneros pour inscrire son 100e but en Liga sous les couleurs des Rojiblancos. Morata a été plus malheureux: son but à la 10e minute a été annulé pour une faute litigieuse.

"Le fait de ne pas pouvoir être titulaire en début de saison, ça m'avait créé une frustration"

"J'ai raté un penalty à Bruges, puis j'ai (eu) énormément d'occasions au match retour mercredi. J'avais envie de but, très envie d'aider l'équipe en marquant. Le fait de ne pas pouvoir être titulaire en début de saison, ça m'avait créé une frustration, mais j'ai essayé d'aider l'équipe au mieux, que ce soit en tant que remplaçant ou en tant que titulaire. Demain, je serai heureux, parce que mes enfants vont me demander si j'ai marqué un but, et je pourrai leur dire que oui", a confié le Français sur Movistar.

Antoine Griezmann n'avait plus inscrit le moindre but depuis plus d'un mois: sa dernière réalisation remonte au 7 septembre contre Porto en C1 (2-1). Il aurait même pu doubler la mise à la 61e, mais sa reprise de volée du gauche n'a pas accroché le cadre. Grâce à l'attaquant français, les Colchoneros oublient leur 0-0 contre Bruges mercredi qui les place au bord de l'élimination en C1, et remontent provisoirement sur le podium du championnat d'Espagne.