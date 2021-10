Guardiola estime que Xavi est "prêt" pour entraîner le Barça

Pep Guardiola, qui a eu Xavi sous ses ordres au FC Barcelone, est convaincu que l'ancien capitaine blaugrana est le candidat idéal pour prendre la succession de Ronald Koeman.

L'élève adoubé par le maître. Interrogé sur la situation du FC Barcelone ce vendredi en conférence de presse, Pep Guardiola s'est montré très élogieux à l'égard de son ancien joueur Xavi, grandissime favori pour prendre la succession de Ronald Koeman.

"Tout d'abord, je ne sais pas ce qui va se passer. Ils ont un manager par intérim, Sergi [Barjuan], et je lui souhaite bonne chance, c'est un ami proche. Je suis presque sûr que tôt ou tard cela arrivera (de voir Xavi sur le banc du Barça, ndlr). Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il est prêt à faire le travail. Il connaît la maison, l'environnement du club, ce qui est très important pour ce rôle. Il connaît le jeu, il a la passion, et il a plus d'expérience maintenant que j'en avais lorsque j'ai pris mes fonctions à Barcelone", a-t-il souligné.

Guardiola souhaite au Barça de "revenir là où il le mérite"

Xavi, que Guardiola considère comme "un ami très, très proche", pourrait être libéré dans les prochains jours par Al Sadd et ainsi faire son grand retour en Catalogne, six ans après son départ pour le Qatar. Avec comme mission d'aider le Barça à "revenir là où il le mérite", comme l'a souligné Guardiola. "Koeman le sait, Sergi [Barjuan] le sait, Xavi le sait et je le sais, le succès dépend de la qualité et de l'engagement des joueurs. Les gens oublient encore que nous sommes responsables de tout, mais que notre influence est plus mince qu'on ne le croit. Le succès que j'ai eu est dû à la qualité des joueurs. C'est la seule raison. Je souhaite à Sergi, et à Xavi s'il est le prochain manager, tout le meilleur pour la suite", a insisté Guardiola, qui connaît plutôt bien Xavi pour l'avoir eu sous ses ordres de 2008 à 2012, avant de rejoindre le Bayern Munich, puis Manchester City.

Présent face aux médias ce vendredi, Joan Laporta a confirmé être en contact avec Xavi, sans en dire plus sur leurs discussions. "J'ai une relation amicale avec Xavi et on s'est régulièrement parlé ces derniers mois Mon opinion (à son égard) est bonne, très bonne. J'ai toujours dit que Xavi finirait un jour par être entraîneur du Barça. Mieux, j'aimerais qu'il soit l'entraîneur du Barça sous ma présidence. Ce que je ne sais pas, c'est quand", a assuré le président du Barça, expliquant avoir "plusieurs options". En attendant la probable arrivée de Xavi, c'est sous la direction de Sergi Barjuan, ancien entraîneur de l'équipe réserve, que Memphis Depay et sa bande recevront Alavés samedi (21h) en Liga. Ils iront ensuite défier le Dynamo Kiev mardi (21h00) en Ligue des champions.