"Ils essaient de maquiller leur format": l'avertissement de la Liga sur un retour en force de la Super League

La Liga, qui chapeaute le football professionnel espagnol, alerte sur la tentative de relance de la Super League et détricote les arguments avancés par les promoteurs de la compétition dissidente portée par le Real Madrid et la Juventus.

La Liga appelle les clubs dissidents à "mériter" leurs succès "sur le terrain". La ligue de football espagnole a lancé ce vendredi une campagne de communication offensive pour dénoncer la volonté des promoteurs de la Super League de relancer le projet mort-né au printemps 2021.

"Tout le football européen s'est positionné contre [ce] modèle fermé, égoïste et élitiste. Désormais, les promoteurs de la Super League essayent de maquiller leur format, expliquant qu'ils n'ont pas encore de modèle fixe, mais qu'il sera inclusif et ouvert. Nous savons que c'est faux et qu'ils veulent présenter un format semi-fermé similaire", s'alarme la Liga dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux et traduit dans plusieurs langues.

"Fake news"

La vidéo s'avère être un réquisitoire visant notamment les arguments régulièrement avancés par les présidents Florentino Pérez (Real Madrid) et Andrea Agnelli (Juventus), acteurs principaux de la Super League. Chiffres à l'appui, la Liga fustige notamment ce qu'elle considère être une "fake news" sur la question de la supposée incapacité du football à séduire les jeunes. Des données de TikTok sont par exemple mises en avant: "60% des utilisateurs consomment du football, qui est le contenu sportif le plus regardé sur cette plateforme".

"La Super League indique qu'elle veut créer une compétition plus excitante, alors qu'elle proposera toujours les mêmes affiches, transformant l'extraordinaire en ordinaire, avec moins d'intérêt que les compétitions européennes actuelles où il existe des surprises, des affichse jamais vues auparavant et des émotions sans équivalent", insiste la Liga, mettant en avant les exploits passés de Porto, Villarreal, Monaco et la Roma, entre autres.

"Les promoteurs de la Super League doivent respecter la volonté de tous les fans et citoyens européens, alors que le Conseil de l'Europe s'est positionné contre la Super League et que le Parlement européen défend un modèle ouvert et démocratique basé sur la méritocratie", conclut la ligue espagnole.

La Super League veut se lancer d'ici 2025

La Super League a refait surface sur la scène médiatique avec la nomination en octobre d'un PDG, Bernd Reichart, à la tête de la société promotrice. Ce dirigeant allemand a déclaré qu'il était raisonnable d'espérer un lancement de la compétition à l'horizon 2024-2025.

D'ici là, la Cour de la justice de l'Union européenne (CJUE) doit se prononcer sur ce dossier. Un litige est ouvert pour abus de position dominante de la part de l'UEFA. L'avocat général de la CJUE doit rendre un avis consultatif le 15 décembre, avant une décision finale en 2023.