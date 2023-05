Insultes racistes contre Vinicius: Koundé soutient Vinicius et dénonce un "problème récurrent"

Dans un long message posté sur ses réseaux sociaux, le défenseur du Barça Jules Koundé est monté au créneau pour soutenir Vinicius, victime de racisme, et demander à ce que les pouvoirs publics fassent davantage pour lutter contre les discriminations.

Un message très fort. Jules Koundé, défenseur du Barça et de l'équipe de France, a tenu à soutenir Vinicius, victime de racisme lors de la rencontre entre Valence et le Real Madrid dimanche, dans un long message publié sur ses réseaux sociaux. L'international tricolore y partage également une réflexion sur ce problème qu'il juge "récurrent" et demande à ce que des sanctions suffisantes soient prises en cas de discriminations au stade.

"Le problème est malheureusement récurrent et entache l’image de cette Ligue"

"Les insultes à caractère discriminatoire ne doivent pas être tolérées ou faire l’objet de justifications, démarre Jules Koundé, répondant ainsi aux nombreux supporters qui tentent de justifier le racisme dont est victime Vinicius par l'attitude provocatrice de l'attaquant sur le terrain. Dire que le comportement d’un joueur peut provoquer des réactions racistes, c’est déplacer le débat. Nous devons nous concentrer sur les solutions car le problème est malheureusement récurrent et entache l’image de cette Ligue."

"Ceci est certes le fait d’une minorité mais cela ne le rend pas plus acceptable. Ces personnes sont-elles profondément racistes ou agissent-elles uniquement dans le but de déstabiliser ? Difficile à dire. Mais une chose est sûre, les mots ont leur importance et les actes ont des conséquences. Ces comportements sont répréhensibles par la loi. Le bannissement de stade, seul, ne serait que trop facile."

"Les sanctions sont-elles suffisantes ?"

"Quelles sont les sanctions qui existent au-delà du football ? Sont-elles réellement appliquées ? Sont-elles suffisantes ? Peut-on imaginer davantage de mesures éducatives et d’intérêt général ? L’ignorance est le pire des maux, mais il peut être soigné. Je reste persuadé que tout le monde est en capacité de réfléchir sur ses comportements passés, de prendre la mesure du mal qu’il a causé et de changer pour le mieux. Tout mon soutien Vinicius", conclut-il avec une photo le montrant au côté du Brésilien sur le terrain, lors d'un Clasico.

Un message très fort de l'international français, qui s'inscrit dans la lignée de celui prononcé par son entraîneur, Xavi, lundi après-midi en conférence de presse: "De manière générale, malheureusement, il y a toujours eu des cas de racisme dans le football et c'est dommage que cela se produise en 2023. Tout acte de racisme doit être condamné. Ici, il n'y a pas de boucliers, ce sont des personnes, et les actes de racisme comme celui de Vinicius à la Mestalla doivent être condamnés."

"S'il y a des insultes, on arrête de jouer. C'est un message au président de la Liga ou de la Fédération. Il faut mettre un terme à cela. Aucun enseignant n'est insulté, aucun travailleur n'est insulté. Allez insulter un ouvrier et vous verrez ce qui vous arrivera, une brique vous tombera sur la tête. Je n'ai pas à supporter toutes sortes d'insultes et de grossièretés pendant mes heures de travail. J'ai toujours pensé cela. Maintenant que je suis entraîneur du Barça et que j'ai plus de pouvoir médiatique, je profite de l'occasion pour le dire."