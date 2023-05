"S'il y a des insultes, on arrête de jouer", le discours puissant de Xavi contre le racisme après l'affaire Vinicius

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille de son match contre Valladolid (22 heures), Xavi a adressé une diatribe contre le racisme et interpelé puissamment les instances espagnoles. Condamnant au passage sans réserve les insultes qui ont visé le Madrilène Vinicius, joueur du grand rival.

Pas de place à la rivalité pour une affaire aussi grave que celle touchant Vinicius. Au lendemain du houleux Valence-Real Madrid en Liga (1-0), l'ailier brésilien, victime d'insultes racistes durant le match et expulsé en fin de rencontre, a reçu un soutien inhabituel.

Présent en conférence de presse, lundi à la veille du déplacement à Valladolid, Xavi a réagi à l'affaire qui frappe son joueur rival. "De manière générale, malheureusement, il y a toujours eu des cas de racisme dans le football et c'est dommage que cela se produise en 2023. Tout acte de racisme doit être condamné. Ici, il n'y a pas de boucliers, ce sont des personnes, et les actes de racisme comme celui de Vinicius à la Mestalla doivent être condamnés", a clamé l'entraîneur du FC Barcelone à la veille de son match face à Valladolid (22 heures).

"Allez insulter un ouvrier et vous verrez ce qui vous arrivera"

"J'ai toujours pensé, depuis que je travaille dans le football, que c'était le seul sport où les insultes étaient acceptées. Je travaille sur le banc, et j'entends les insultes. Je ne vois aucun boulanger, aucun ouvrier, aucun journaliste se faire insulter dans le monde du foot. Il est temps d'arrêter cela", a poursuivi l'entraîneur catalan, remonté.

Avant de conclure en interpellant avec force les instances espagnoles sur le sujet. "S'il y a des insultes, on arrête de jouer. C'est un message au président de la Liga ou de la Fédération. Il faut mettre un terme à cela. Aucun enseignant n'est insulté, aucun travailleur n'est insulté. Allez insulter un ouvrier et vous verrez ce qui vous arrivera, une brique vous tombera sur la tête. Je n'ai pas à supporter toutes sortes d'insultes et de grossièretés pendant mes heures de travail. J'ai toujours pensé cela. Maintenant que je suis entraîneur du Barça et que j'ai plus de pouvoir médiatique, je profite de l'occasion pour le dire."

Alors que certains de ses supporters sont accusés d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre de Vinicius dimanche, Valence a réagi dans un communiqué publié ce lundi. Le club informe que l'un de ses fans a d’ores et déjà été identifié et promet un bannissement à vie de toutes les personnes reconnues coupables. Le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, a lui admis que le football avait "un problème" de "racisme" dans son pays.