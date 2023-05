Insultes racistes contre Vinicius: un premier supporter identifié, Valence promet un bannissement à vie

Alors que certains de ses supporters sont accusés d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre de Vinicius dimanche, Valence a réagi dans un communiqué publié ce lundi. Le club informe que l'un de ses fans a d’ores et déjà été identifié et promet un bannissement à vie de toutes les personnes reconnues coupables.

Valence sort du silence. Au centre d’une nouvelle affaire de racisme qui secoue le football espagnol depuis dimanche et les insultes racistes de certains de ses supporters contre Vinicius, le club a publié un communiqué ce lundi pour "condamner fermement ce type de comportement qui n’a pas sa place dans le football". Les pensionnaires de Mestalla annoncent également qu’un premier supporter a été identifié.

"Le Valencia CF, dans le cadre de son engagement permanent contre le racisme et la violence sous toutes ses formes, informe que la police a identifié un supporter qui a fait des gestes racistes envers Vinícius Jr lors du match de la 35e journée contre le Real Madrid au Camp de Mestalla et qu'elle travaille de manière coordonnée pour confirmer l'identité d'autres personnes", écrit le club espagnol.

"Le Valencia CF a déjà ouvert une procédure disciplinaire, appliquera la plus grande sévérité à l'encontre des supporters impliqués, en les expulsant du stade à vie, et collabore avec la police et les autorités compétentes pour élucider ce qui s'est passé."

Lors de la rencontre de Liga perdue 1-0 par le Real sur la pelouse de Valence dimanche, Vinicius a affirmé avoir été la cible d’insultes racistes par le public. Autour de la 70e minute de jeu, le Brésilien a pointé du doigt un supporter, puis les joueurs sont allés rapporter les faits à l'arbitre.

L'attaquant du Real Madrid a reçu de très nombreux messages de soutien après les événements de Valence. Outre Neymar, Kylian Mbappé a assuré au Brésilien qu'il "n'était pas seul" face aux insultes. Ce lundi, le président de la Fifa Gianni Infantino a exprimé lundi sa "pleine solidarité" avec l'attaquant brésilien.