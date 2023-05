Insultes racistes contre Vinicius: Xavi contredit Guardiola sur le racisme en Espagne

En conférence de presse ce samedi, Xavi est revenu sur les propos de Pep Guardiola, qui s'était dit "peu optimiste" quand à l'évolution des mentalités espagnoles vis-à-vis du racisme, et s'est opposé à cette vision. Le coach du FC Barcelone préfère lui miser sur l'éducation et les nouvelles générations pour faire changer les choses.

Bataille de coachs catalans. Alors que Pep Guardiola avait affirmé ce vendredi qu'il était "peu optimiste" concernant l'évolution des mentalités vis-à-vis du racisme en Espagne, Xavi lui s'est voulu moins pessimiste en conférence de presse ce samedi et a dit qu'il n'était "pas d'accord avec Pep".

"C'est une question d'éducation"

"Je ne suis pas d'accord avec Pep, a rétorqué le coach du FC Barcelone, interrogé sur le sujet. C'est une question d'éducation des gens et des nouvelles générations. Si nous restons comme nous sommes, nous n'avancerons pas. Mais si l'autre jour le match avait été arrêté et que les spectateurs avaient dû rentrer chez eux, nous avancerions. L'insulte n'est pas normale. C'est l'affaire des instances, des fédérations, du gouvernement, de LaLiga..."

A la veille du match de Manchester City contre Brentford, Pep Guardiola avait expliqué qu'il aimerait que l'Espagne s'inspire de ce qui est mis en place en Premier League pour lutter contre le racisme. Et ajoutait au sujet de son pays: "Nous pensons que notre pays est meilleur que les autres, que notre langue est la meilleure. Plus on voyage, plus on se rend compte que nous sommes tous égaux, on accepte la diversité. Nous en sommes encore loin." Avant d'ajouter qu'il n'était "pas très optimiste" concernant une évolution des mentalités en Espagne vis-à-vis du racisme: "Je connais un peu le pays et je ne suis pas vraiment optimiste."

Xavi partisant de l'arrêt des matchs

Xavi lui s'était déjà exprimé sur cette question du racisme en Liga, puisqu'il avait pris la parole au lendemain des insultes racistes ayant visé Vinicius lors du match face à Valence. "De manière générale, malheureusement, il y a toujours eu des cas de racisme dans le football et c'est dommage que cela se produise en 2023, avait-il déploré avant le déplacement à Valladolid (défaite 3-0). Tout acte de racisme doit être condamné. Ici, il n'y a pas de boucliers, ce sont des personnes, et les actes de racisme comme celui de Vinicius à Mestalla doivent être condamnés."

"S'il y a des insultes, on arrête de jouer. C'est un message au président de la Liga ou de la Fédération. Il faut mettre un terme à cela. Aucun enseignant n'est insulté, aucun travailleur n'est insulté. Allez insulter un ouvrier et vous verrez ce qui vous arrivera, une brique vous tombera sur la tête. Je n'ai pas à supporter toutes sortes d'insultes et de grossièretés pendant mes heures de travail. J'ai toujours pensé cela. Maintenant que je suis entraîneur du Barça et que j'ai plus de pouvoir médiatique, je profite de l'occasion pour le dire."