Jorge Valdano "ira chercher Mbappé à l'aéroport" en cas d'arrivée au Real Madrid

Alors que le feuilleton de l'avenir de Kylian Mbappé persiste, Jorge Valdano (ancien joueur, entraîneur et directeur sportif du Real Madrid) s'est montré très favorable à une arrivée de la star française dans la capitale espagnole.

Jorge Valdano, un nom que les fans du Real Madrid connaissent très bien. L'Argentin a été joueur, entraîneur et directeur sportif du club madrilène. Il a même été directeur sportif lors du premier mandat de Florentino Perez en 2000 et lors du retour du président madrilène à la tête de la Maison Blanche en 2009.

Joueur du Real Madrid de 1984 à 1987, Jorge Valdano est souvent questionné sur ce qu'il pense du Real Madrid et des bruits de couloir qui circulent sur les Merengue. L'été 2023 ne déroge pas à la règle. Et le champion du Monde 1986 à un rêve, celui de voir Kylian Mbappé arriver dans la capitale espagnole : "Pour le moment, ce n'est pas un cas. J'espère que cela deviendra un cas. Si les gens sont toujours en colère contre lui, ne vous inquiétez pas, je viendrai le chercher à l'aéroport." Ce sont les propos de l'Argentin à l'issue d'une conférence au siège de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) à Luque, au Paraguay.

Valdano favorable à la venue de Mbappé

Contrairement à Jorge Valdano, les supporters madrilènes semblent plus partagés selon Relevo. En effet, certains veulent voir Kylian Mbappé débarquer au Real Madrid. D'autant plus que le club entraîné par Carlo Ancelotti n'a toujours pas remplacé Karim Benzema. D'autres n'ont pas oublié notmament le volte-face de Mbappé l'année dernière et se demande à quoi joue la star française avec les diverses primes.

A l'heure actuelle, Kylian Mbappé, que Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG) a taclé lors de l'arrivée de Gonçalo Ramos, reste à l'écart du groupe parisien lors des entraînements. Le capitaine de l'équipe de France s'entraîne avec les lofteurs (Julian Draxler, Abdou Diallo, Leandro Paredes ou encore Georginio Wijnaldum) dans une ambiance sérieuse à quelques jours de la reprise de la Ligue 1 et de la réception de Lorient samedi au Parc des Princes.