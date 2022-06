L'argent arrive au Barça avec un accord à plus de 200 millions pour une partie des droits TV

Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi une entrée directe de plus de 200 millions d'euros dans les finances du club, en vertu d'un accord avec la société Sixth Street, qui va obtenir 10% des droits télévisés en Liga du club pour les 25 prochaines années.

Pour le FC Barcelone, il s'agit d'une "avancée majeure". Le club blaugrana a officialisé ce jeudi la vente à la société d'investissement Sixth Street, à hauteur de 10%, des droits télévisés de ses matchs de Liga, ce qui permettra une entrée d'argent importante. Le Barça annonce par conséquent une plus-value totale de 267 millions d'euros pour la saison qui s'achève.

Le Barça clôture l'exercice écoulé dans le vert

Sixth Street mettra 207,5 millions d'euros sur la table pour recevoir en retour 10% des droits TV pour les 25 prochaines années. "Nous activons des leviers économiques et exécutons notre stratégie patiente, durable et efficace pour renforcer l'assise financière du club, a déclaré le président Joan Laporta dans un communiqué. Sixth Street est un partisan reconnu du football, un investisseur expérimenté dans les sports et les médias mondiaux, et un partenaire qui apportera des connaissances et des ressources importantes tout en nous permettant de gérer nos opérations de manière indépendante."

Le FC Barcelone va par conséquent clôturer sa saison dans le vert, de quoi sortir peu à peu de la crise financière dans laquelle le club se trouvait depuis plusieurs années. Grâce à cette bonne nouvelle et à la restructuration globale de la dette, le Barça devrait désormais pouvoir investir sur le mercato et conserver plusieurs de ses éléments.

La saison dernière, outre le départ de Lionel Messi, Barcelone avait demandé à plusieurs de ses cadres de réduire leur salaire, pour intégrer les recrues auprès de LaLiga, qui impose un fair-play financier. Joan Laporta aura sans doute moins de soucis à se faire ces prochaines semaines, alors que le Barça cherche par exemple à recruter Robert Lewandowski.