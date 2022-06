Tour de France: le message d'Alaphilippe, grand absent du Tour, pour son équipe et ses fans

Dans un message publié ce jeudi sur ses réseaux sociaux, Julian Alaphilippe a tenu à encourager ses coéquipiers qui participeront au Tour de France. Le champion du monde, grand absent de l'épreuve, en profite aussi pour remercier ses fans après les nombreux messages reçus.

Après trois éditions consécutives qui l'ont vu porter le maillot jaune, Julian Alaphilippe ne va pas avoir l'occasion de renouer avec la tunique de leader du Tour de France. Le double champion du monde n'a pas été sélectionné par la Quick-Step Alpha Vinyl pour la Grande Boucle 2022.

S'il a repris la compétition dimanche dernier à l'occasion de la course en ligne des championnats de France, Julian Alaphilippe revenait de deux mois d'absence en raison de sa grave chute survenue sur Liège-Bastogne-Liège. Le staff de son équipe a décidé de ne pas le retenir, par crainte qu'il passe son temps à souffrir et subir, puisqu'il n'aurait pas été au top de sa condition.

"Je tenais à souhaiter bon courage à toute mon équipe Quick-Step Alpha Vinyl pour le Tour de France, que je vais suivre avec forcément un sentiment particulier, a commenté Julian Alaphilippe ce jeudi sur ses réseaux sociaux. La santé et les objectifs de fin de saison sont aussi importants."

Alaphilippe veut revenir "en pleine possession" de ses moyens

"J'ai envie de vous retrouver et en pleine possession de mes moyens, a ajouté le Français de 30 ans. Il y a encore de belles choses à faire d’ici la fin de saison et ma motivation est encore plus forte. Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements lors du championnat de France qui m’ont beaucoup touché."

Si rien n'est encore confirmé, Julian Alaphilippe pourrait participer au Tour d'Espagne. Après son forfait pour le Tour de France en 2017, il s'était déjà rendu à la Vuelta, où il avait obtenu une victoire d'étape. La course espagnole semble une bonne préparation pour les championnats du monde fin septembre en Australie, où le tracé de la course en ligne devrait encore convenir à Alaphilippe. Le Tour de Lombardie, début octobre, dernier monument de l'année, sera aussi l'un des moments forts de la fin de saison de l'homme aux six victoires d'étapes sur le Tour de France.