La belle initiative du Betis pour les enfants défavorisés

Ce dimanche, les fans du Betis Séville se sont montrés particulièrement généreux au cours de la rencontre face à la Real Sociedad. Des milliers de peluches ont été lancées des tribunes pour les enfants défavorisés.

Une soirée de fête de bout en bout. Le Betis Séville s’est imposé à domicile 4-0 face à la Real Sociedad ce dimanche soir lors de la 17e journée de Liga, grâce notamment à un doublé de Moreno et un but de Fekir. Une nouvelle victoire qui permet aux Andalous de rester troisièmes de Liga derrière le Real Madrid et son voisin du FC Séville.

Soudain, des milliers de peluches tombent des tribunes

Mais l'image forte de cette rencontre est apparue à la mi-temps. Les supporters sévillans avaient été invités à participer à la traditionnelle collecte de peluches du club pour les enfants dans le besoin en cette période de Noël.

Des milliers d’entre elles sont ainsi tombées des tribunes, comme l’ont montré plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Le Betis a aussi publié une photo à l’issue de la rencontre, affichant une véritable montagne de jouets récoltés.

"Les fans nous donnent toujours beaucoup de bonheur et nous devons continuer comme cela pour eux", a sobrement commenté Fekir après le match. Auteur de son troisième but de la saison en championnat, le champion du monde a de nouveau contribué aux bonnes performances des Rojiblancos. Qui ne cessent d’enthousiasmer ses supporters, les petits comme les grands.