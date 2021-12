Real Madrid-Atlético: le Real frappe un grand coup grâce à Benzema et Vinicius

Le Real Madrid s'impose 2-0 face à l'Atlético de Madrid sur la pelouse de Bernabeu ce dimanche, pour la 17e journée de Liga. Des buts de Karim Benzema et Marco Asensio, sur des passes décisives de Vinicius, ont permis aux Merengue de sceller leur première place.

Pas de surprise dans ce derby. Grâce à des buts de Karim Benzema et Marco Asensio, le Real Madrid s’impose 2-0 face à l’Atlético de Madrid ce dimanche au Bernabeu, pour la 17e journée de Liga. Dans une partie qu’ils auront globalement maitrisée, les hommes de Carlo Ancelotti n’auront pas tremblé et auront assuré le service minimum pour consolider leur première place au classement. Les Merengue affichent désormais huit points d’avance sur leur dauphin, le Séville FC.

Benzema x Vinicius: le hit de la saison

Finalement titulaire, malgré sa blessure face à la Real Sociedad, Karim Benzema aura encore été décisif dans un grand soir. Transparent pendant le premier quart d’heure, c’est lui qui ouvre le score pour le Real Madrid d’un ballon parfaitement fouetté. Sur une passe décisive de… Vinicius, qui venait tout juste de recevoir son prix de meilleur joueur de Liga du mois de novembre. Un but qui l’amène établir son meilleur total sur une année civile, avec 36 buts en 2021. Un petit tour et puis s’en va pour Karim Benzema qui sortira finalement à la mi-temps, remplacé par Luka Jovic.

Vinicius continue sur son excellente lancée. Le jeune attaquant de 21 ans a pris une nouvelle dimension cette saison et le confirme dans ce match capital de Liga. Passeur donc pour KB9, il doublera sa statistique en servant Marco Asensio pour le but du 2-0. Le Brésilien a été le plus dangereux offensivement côté Real, avec de nombreux appels et dribbles pour faire la différence. De bons replis défensifs aussi, pour faire rester muet le valeureux Marcos Llorente sur l’aile droite de l’Atlético.

Ceux que l’on appelle "le couple de cette Liga" en Espagne cumulent 22 buts et neuf passes décisives cette saison: 12 buts et six passes décisives pour Karim Benzema, dix buts et quatre passes décisives pour Vinicius.

Courtois a fait mal à son ancien club

Si le Real Madrid n’a été que très peu en danger par l’Atlético de Madrid tant leurs attaques manquaient de tranchant, c’est aussi grâce à Thibault Courtois. Auteur d’un très bon début de saison, le portier belge s’est encore illustré ce soir: face à Griezmann d’abord, sur un sublime coup franc du Français qui partait se loger dans la lucarne des Merengue. Nouvelle parade à la sortie des vestiaires sur une bonne percée de Joao Felix, tout juste entré en jeu et qui sème le doute entre les lignes du Real. Il récidive en toute fin de match sur un très beau coup franc de Thomas Lemar, pour s'assurer d'une nouvelle cleansheet, la quatrième en quatre matches.

Seul point noir de la soirée pour le Belge, ses longues relances contraintes par le pressing des Colchoneros. De nombreux ballons perdus en bout de course, mais vite récupérés par un milieu de terrain nettement supérieur à celui de l’Atléti.

Un triste Atlético dont les entrées font du bien

L'Atlético de Madrid placé en 4-4-2 sans ballon mais en 3-5-2 avec, n'aura pas eu l'occasion de faire la différence. Avec un net écart de qualité technique dans la conservation du ballon et la qualité de passe, les joueurs de Simeone ont vite été rattrapés par l'ominprésence du milieu madrilène qui a dominé les débats. Luka Modric en tête, qui a fait tous les efforts possibles pour gratter des ballons sur des passes imprécises adverses. Le milieu de terrain croate a d'ailleurs été vivement applaudi par les 51 000 spectateurs du Bernabeu.

La défense bricolée de Simeone est là la peine, malgré les nombreux efforts collectifs pour l'exposer le moins possible. La charnière centrale expérimentale formée par Geoffrey Kondogbia et Felipe finit par craquer. Rodrigo de Paul est l'unique satisfaction du XI des Rojiblancos. L'Argentin est le seul à avoir montré une réelle volonté de marquer, alors que l'Atléti doit changer ses deux attaquants, tous deux blessés après un coup à la cheville. L'entrée de Thomas Lemar et de Joao Felix auront tout de même fait du bien, mais ça restera insuffisant pour recoller au score.

On attendait des mieux des Colchoneros, peut-être mieux aussi des Merengue, mais quand le minimum suffit, pourquoi s'exposer? Nouveau gros déplacement pour l'Atlético de Madrid samedi prochain, sur la pelouse du Séville FC. Le Real Madrid lui affrontera Cadiz.