Le Barça dément avoir écopé d’une amende de 15 millions d’euros

Le Barça a publié un communiqué pour démentir les informations selon lesquelles il a été condamné à une amende de 15 millions d’euros par le fisc espagnol pour des irrégularités de paiement.

Le Barça veut balayer une nouvelle polémique. Dans un communiqué, le club a démenti les informations du journal El Confidencial selon lesquelles il a été condamné à une amende de 15,7 millions d’euros par le fisc espagnol. Selon le journal, l’administration fiscale aurait découvert des irrégularités de paiement de la part du club avec des cessions de voitures Audi à des joueurs perçues comme des rémunérations dissimulées.

Cela concerne aussi le paiement de vols charters. Le fisc s’est aussi intéressé à des versements effectués à Arda Turan et Alex Song à l’issue de leur contrat. L'enquête sur ces opérations, entamée en 2019 et remontant à 2015, concerne des écarts dans le règlement des retenues à la source de l'impôt, sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. Mais le Barça s’en défend.

Une sanction annulée et une autre prochainement, assure le club

"Le FC Barcelone veut démentir le contenu de l'information publiée aujourd'hui, jeudi 11 mai 2023, par El Confidencial avec le titre suivant: ‘Le Trésor inflige une amende de 15 millions au Barça après avoir détecté des paiements à des joueurs avec des voitures Audi et des vols charters’", débute le communiqué du club.

"Plus précisément, le FC Barcelone apporte les évaluations et corrections suivantes au contenu publié: que le Club a été inspecté pour les années 2015/2016 à 2017/2018, l'inspection clôturant en juillet 2021, détaille le texte. Parmi les irrégularités présumées dont parle El Confidencial dans son article, aucun des problèmes cités n'a été sanctionné par le Trésor. Les sanctions visées dans l'article, et qui ont fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif économique central, portent sur une autre matière, telle que le traitement fiscal des paiements versés aux agents de joueurs."

"À cet égard, le Barça tient à souligner qu'en avril 2023, le Tribunal administratif économique central a accueilli les recours déposés par les avocats du club, annulant les sanctions relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu des non-résidents, conclut le communiqué. Il est prévu que la sanction relative à la taxe sur la valeur ajoutée soit également annulée prochainement, faisant également référence au traitement fiscal des paiements effectués aux agents de joueurs."