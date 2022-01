Le Real Madrid annonce la mort de sa légende Francisco Gento

Le Real Madrid a annoncé la mort de sa légende Francisco Gento, seul joueur de l’histoire à avoir remporté six coupes d'Europe des clubs champions. Il s’est éteint à l’âge de 88 ans.

Le Real Madrid pleure une légende. Le club espagnol a annoncé la mort de Francisco Gento, ce mardi matin dans un message sur son site Internet. "Le Real Madrid C.F., son président et son conseil d'administration regrettent profondément le décès de Francisco Gento, président d'honneur du Real Madrid et l'une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial", indique le texte.

Il s’est éteint à l’âge de 88 ans et restera comme l’un des plus grands hommes de l’histoire du club, dont il occupait le poste de président d’honneur. Il avait hérité du poste de son grand ami et ancien coéquipier Alfredo Di Stefano, décédé en 2014 et qui l'avait occupé avant lui. Les deux légendes avaient participé à faire du Real une machine à gagner en Espagne et en Europe, remportant cinq Coupes d'Europe consécutives (1956, 1957, 1958, 1959 et 1960), une performance que personne n'a égalé depuis.

Ancien ailier gauche, Checo Gento en avait ajouté une autre à son palmarès en 1966, devenant surtout le seul joueur de l’histoire à avoir remporté la coupe des clubs champions (ancêtre de la Ligue des champions).

"Paco Gento est le seul joueur de l'histoire du football à avoir remporté six Coupes d'Europe, rappelle le Real. Il a défendu le maillot de notre club entre 1953 et 1971, et durant ses 18 saisons au Real Madrid il a remporté, outre les 6 Coupes d'Europe, 12 Liga, 2 Coupes d'Espagne, 1 Coupe Intercontinentale, 1 Petite Coupe du Monde et 2 Coupes. Latines. Au Real Madrid, il a disputé 600 matchs et marqué 182 buts. Il a été international avec l'équipe d'Espagne à 43 reprises."

"L'une des plus grandes légendes du club"

"La figure de Paco Gento représente fidèlement toutes les valeurs du Real Madrid, et a été et continuera d'être une référence pour le Real Madrid et pour le monde du sport, conclut le communiqué. Les fans de Madrid et tous les fans de football se souviendront toujours de lui comme l'une de leurs grandes légendes. Francisco Gento est décédé à l'âge de 88 ans. Le Real Madrid présente également ses condoléances à tous les membres et fans du Real Madrid."