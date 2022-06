Le Real Madrid va quitter Audi pour BMW

Selon la presse espagnole, le Real Madrid ne va pas renouveler son partenariat historique avec la marque automobile Audi. A partir du 1er juillet, le club va passer chez BMW, qui va devenir l’un de ses sponsors principaux.

Le Real Madrid va continuer de rouler en allemande mais se prépare à un gros changement. Selon Marca, le club ne va pas renouveler son contrat de sponsoring avec la célèbre marque automobile, Audi. Les deux parties - liées sans discontinuer depuis 2003 - ne se sont pas entendues pour un nouvel accord qui prendra donc fin le 30 juin. Avec l’entrée dans le nouveau Bernabeu, le club espagnol a augmenté ses tarifs alors qu’Audi – qui est le deuxième plus gros sponsor du club - a décidé de réduire sa présence dans le football pour se concentrer principalement sur le Bayern Munich.

Les joueurs vont rouler en BMW

Le Real Madrid a déjà trouvé un remplaçant. Selon Marca, le club madrilène a conclu un accord avec BMW, autre célèbre constructeur automobile allemand, qui deviendra l’un de ses sponsors principaux. Il fournira notamment des voitures aux joueurs de l’équipe première.

Le puissant groupe basé à Munich (qui possède également Mini et Rolls-Royce) a fait son entrée dans le monde du football la saison dernière en s’associant à l’AC Milan. Le plus grand vendeur de voitures haut de gamme en Europe (devant Audi, Lexus et Mercedes) franchit un nouveau cap en signant avec le club le plus titré d’Europe.

BMW devrait occuper un terrain similaire à celui d’Audi: à savoir une présence massive sur les panneaux publicitaires autour du stade, sur les bancs et au sein du centre d’entraînement de Valdebebas. Des tournois d’été organisés par le club porteront le nom de la marque allemande.

Avec l’entrée dans le nouveau stade prévue en juin 2023, le Real Madrid prévoit d’augmenter son chiffre d’affaires de 300 millions d’euros, grâce à l’exploitation de l'enceinte 365 jours par an. Et "l'idée est que BMW ait un rôle de premier plan à l'intérieur du nouveau stade", conclut Marca.