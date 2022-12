Barça: Koundé de retour à l'entraînement après la Coupe du monde, le groupe au complet

Dix jours après la fin du Mondial, le groupe du FC Barcelone est au complet. Jules Koundé, le dernier Mondialiste à rentrer, est arrivé au centre d'entraînement ce mercredi. Ousmane Dembélé avait lui avancé son retour à lundi.

Après 13 mois sur le banc du Barça, Xavi a enfin un groupe au complet. Ce n'était jamais arrivé jusque-là, notamment à cause des blessures à répetitions. Le dernier Mondialiste, Jules Koundé, a fait son retour comme prévu ce mercredi, comme l'indique Sport. Ousmane Dembélé, convoqué à la même date, avait choisi d'avancer son retour à lundi, afin d'être prêt pour le premier match post-Mondial.

Seul absent côté barcelonais, Robert Lewandowski, qui va purger une suspension. L'attaquant polonais a écopé de trois matchs de suspension pour sa conduite virulente envers l'arbitre du match face à Osasuna le 8 novembre. La sanction a été confirmée en appel au début du mois de décembre. Il va notamment manquer le choc face à l'Atletico de Madrid le 8 janvier prochain. Il fera son retour face au Betis à l'occasion de la Supercoupe.

Tout le monde est disponible face à l'Espanyol, Koundé préservé?

Hormis Robert Lewandowski, tous les joueurs de l'effectif sont disponibles pour le match face à l'Espanyol, le derby de Barcelone (samedi, 14h). Rentré avec deux jours d'avance, Ousmane Dembélé participera au match, tout comme les autres joueurs éliminés plus prématurément.

Le seul doute se porte sur Jules Koundé. Avec peu de séances dans les jambes, Xavi prendra t-il le risque de l'aligner, sachant que le défenseur français est sujet aux blessures musculaires? Pas certain, d'autant qu'Araujo fait son retour et que Eric Garcia et Andreas Christensen sont également à 100%. A droite aussi - où Kounde a plusieurs fois dépanné - Xavi à l'embarras du choix, Hector Bellerin et Sergi Roberto vont se disputer la place.