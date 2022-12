Barça: Xavi en dit plus sur la mise à l’écart de Dembélé avant sa prolongation

Dans la série documentaire "FC Barcelone: une nouvelle ère", diffusé sur Prime Video, Xavi revient sur la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé l’année dernière. Le coach du Barça, séduit par le profil de l’attaquant des Bleus, explique que le club lui a demandé de ne plus l’utiliser en en raison de sa situation contractuelle.

Le dossier a tenu en haleine le Barça durant plusieurs mois. Avant de trouver une issue favorable en juillet dernier, lorsqu’Ousmane Dembélé a paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2024. Mais avant de se mettre d’accord avec le club blaugrana, l’attaquant de l’équipe de France a vécu des moments difficiles en Catalogne. Jusqu’à être mis à l’écart du groupe durant le dernier mercato d’hiver. Un épisode sur lequel revient la série documentaire "FC Barcelone: une nouvelle ère", diffusé sur Prime Vidéo.

Avec le témoignage de Xavi, qui assure ne pas avoir choisi de se priver du champion du monde 2018 à l’époque. "Quand je lui ai dit que la décision du club était de ne pas le faire jouer, j’ai été honnête, explique le coach catalan. Il a toujours dit qu’il voulait rester au Barça, mais il n’a pas prolongé et j’ai pensé: ‘Il a dû signer avec une autre équipe’."

"Le club a fait un choix"

Lorsque la mise à l’écart de Dembélé a fuité dans les médias, Xavi a profité d’une causerie pour donner des explications à ses joueurs: "Au sujet de Dembélé, c’est dans la presse, vous savez. C’est une question délicate. Ce n’est pas facile. Ce n’est pas facile pour moi non plus. Mais le club a fait un choix. Ceux qui sont là sont une famille et doivent tout savoir. Le club pense que son agent les fait marcher. Il prolonge ou il trouve une porte de sortie. C’est le choix du club, d’accord?"

Un choix difficile à accepter pour Xavi, qui apprécie particulièrement le profil de Dembouz. "Je suis ici depuis 25 ans et je n’ai jamais vu un joueur avec un talent inné comme ça avec les deux pieds", assure l’ancien partenaire de Lionel Messi, Ronaldinho ou Thierry Henry.

"Il a la rage en lui"

Après plusieurs matchs d’absence et les sifflets du Camp Nou, Dembélé a finalement réussi à retrouver sa place sur le terrain. En se montrant décisif. De quoi impressionner son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang, désormais à Chelsea. "Ce n’est pas facile de traverser des moments comme ça mais c’est quelqu’un qui a la rage en lui et qui a envie de montrer. C’est passé des sifflets aux applaudissements", salue l’avant-centre gabonais.

Depuis l’été dernier, Ousmane Dembélé a disputé 28 rencontres avec le Barça (toutes compétitions confondues). Le temps d'inscrire 5 buts et de délivrer 9 passes décisives. Le club catalan est actuellement en tête de la Liga, avant le derby face à l’Esapnyol samedi au Camp Nou (14h). Reversés en Ligue Europa après leur élimination en phase de poules de la Ligue des champions, les Barcelonais affronteront Manchester United en barrages (16 et 23 févriers).