Liga: le Barça va attaquer l’Atlético pour sa gestion du cas Griezmann

Depuis le début de la saison, Antoine Griezmann est au centre d’un bras de fer économique entre le Barça et l’Atlético de Madrid. Selon Mundo Deportivo, le club catalan va attaquer les Colchoneros, qui refuseraient de faire trop faire jouer Griezmann pour ne pas payer son option d’achat à 40 millions d'euros. Sauf que les Blaugrana estiment que les conditions pour faire sauter cette clause ont déjà été réunies la saison dernière.

L’imbroglio juridique autour du cas d’Antoine Griezmann ne fait sans doute que commencer. Alors que l’attaquant français est au centre d’un bras de fer économique entre le Barça, avec qui il est supposé être sous contrat jusqu’en 2024, et l’Atlético de Madrid, où il est prêté, le club blaugrana devrait attaquer les Colchoneros, rapporte Mundo Deportivo.

Depuis le début de la saison, le Français doit se contenter d’entrée en jeu au cours de la dernière demi-heure. D’après plusieurs médias, si l’ancien de la Real Sociedad dispute plus de la moitié des matchs des Colchoneros (avec au moins 45 minutes de temps de jeu) lors de ses deux années de prêt, l’option d’achat sera automatiquement levée et l’Atlético devra verser 40 millions au Barça, ce que le club espagnol, qui cherche à faire des économies et s'estime inattaquable sur le dossier, ne veut pas.

Selon le Barça, Griezmann appartiendrait déjà à l'Atlético

Mais les dernières révélations de Mundo Deportivo, média proche du Barça, jettent le trouble sur ce dossier. D’après le journal catalan, cette clause des 50% des matchs joués ne correspondait qu’à la première saison de prêt. Les conditions du prêt de Griezmann étaient les suivantes: un prêt d’un an plus une prolongation automatique pour une deuxième saison si l’attaquant jouait plus de 50% des matchs - ce qu’il a fait, avec plus de 80% des rencontres disputées en 2021-2022.

Concrètement, le Barça considère que le temps de jeu de Griezmann lors de cette deuxième saison pour laquelle il a été automatiquement prêté n’a aucune incidence sur l’option d’achat. Peu importe son temps de jeu cette saison, Griezmann serait, selon Barcelone, déjà un joueur de l’Atlético.

Le prêt était d'un an, pas de deux saisons, c'est pourquoi le club catalan insiste sur le fait qu'il a toutes les chances de gagner en justice. En conséquence, les services juridiques du Barça préparent un procès pour imposer le paiement de 40 millions d'euros, face au refus de l'Atlético. Le feuilleton est sûrement loin d’être terminé.