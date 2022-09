Liga: le Barça écrase Séville, Koundé fait briller Lewandowski

Large vainqueur de Séville (3-0), un Barça très séduisant a encore brillé avant ses débuts en Ligue des champions face au Viktoria Plzen.

Le Barça applique le tarif maison. Moins d’une semaine après avoir écrasé Valladolid (4-0) au Camp Nou, les Catalans ont surclassé le FC Séville (3-0) samedi, en Liga, dans le sillage de leur attaquant vedette Robert Lewandowski, auteur d’une nouvelle prestation étincelante. Le Polonais brille depuis qu’il est arrivé à Barcelone.

Si Raphinha a récompensé le bon début de match d’un Barça mordant en contre, en ouvrant le score, le ballon piqué de Lewandowski était délicieux. Et que dire de son enchaînement contrôle de la poitrine-reprise de volée, sur une longue longue ouverture remarquable de Jules Koundé (36e). Proche du 3-0 avant la pause, le défenseur français a distribué les caviars, régalant son compère de l’arrière-garde Eric Garcia (50e), avant que celui-ci ne sorte sur blessure (54e).

Lewandowski, parmi les grands

Tout proche du doublé à plusieurs reprises, Lewandowski a continuellement fait peser une menace sur la défense sévillane, de par la qualité de ses appels et de ses déplacements. Que ce soit pour s’échapper dans le dos de Fernando (62e) ou intercepter une passe lumineuse de Raphinha (73e), l’insaisissable Lewandowski a fait parler son instinct de buteur.

Auteur d’un doublé express à San-Sebastian puis de nouveau à Valladolid le week-end dernier, "RL9" totalise déjà cinq buts en quatre journées. Il rejoint Cristiano Ronaldo (2009) et Radamel Falcao (2011) au rang des attaquants qui ont signé les meilleurs débuts en Liga.

Le Polonais apporte l’efficacité qui manquait à une force de frappe offensive déjà très impressionnante, avec Raphinha et Dembélé, dont l’entente sur le terrain est plus que prometteuse. Mais le Barça n’est pas infaillible. Et le FC Séville, brouillon mais volontaire en début de match (neuf tirs, quatre cadrés), aurait peut-être mérité d’inscrire au moins un but. Lamela s’en est fait refuser un (12e). Quatre jours avant ses débuts en Ligue des champions, le Barça enchaîne un troisième succès de rang en Liga et talonne le Real Madrid (premier avec 12 points), qui pointe à deux unités. Séville, de son côté, a essuyé son troisième revers en quatre matches depuis le début du championnat, et flirte avec la zone rouge (17e).