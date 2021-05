Liga: Griezmann boucle sa saison par un magnifique ciseau contre Eibar

Pour l'ultime journée de la Liga, Antoine Griezmann a porté le Barça sur la pelouse d'Eibar (0-1). À la 81e minute, le Français a inscrit un ciseau retourné superbe pour offrir un dernier succès aux supporters catalans et la troisième marche du podium.

Le Barça a sécurisé sa troisième place. Loins d'être flamboyants samedi contre Eibar pour la dernière journée de Liga (0-1), les Blaugrana ont fait l'essentiel, à savoir remporter cette ultime rencontre et garder le FC Séville, qui jouera dimanche soir contre Alavès, à distance pour la dernière marche du podium. Un succès tardif dessiné par le but d'un Français, Antoine Griezmann.

Griezmann termine sur une note artistique

Retenu par Didier Deschamps pour disputer l'Euro avec les Bleus, "Grizou" en a profité pour faire parler la poudre en club avant de rejoindre ses partenaires à Clairefontaine la semaine prochaine. À la réception d'un centre "chanceux" d'Ousmane Dembélé, le numéro 7 du Barça a terminé sa saison sur une note artistique en réalisant un ciseau acrobatique de toute beauté qui est venu trouver la lucarne de Rodriguez à la 82e minute.

Interrogé par la presse espagnole au coup de sifflet final, Griezmann a expliqué "qu'il était important de gagner ce dernier match", avant d'ajouter "qu'en 2021, on a bien débuté mais on a perdu des points de manière stupide, ce qui n'était pas le cas de l'Atlético qui mérite son titre". Beau joueur avec son ancien club, l'ex-Colchonero, auteur de 15 buts et 10 passes décisives en Liga après un début de saison compliqué.