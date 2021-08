Barça: le message de Griezmann à Messi

Très attendu, le message d'adieux d'Antoine Griezmann à Lionel Messi a été publié ce vendredi soir, au lendemain de l'annonce du départ du meneur de jeu du Barça.

Sergio Busquets, Gerard Piqué, Ansu Fati, Miralem Pjanic, Riqui Puig, Sergi Roberto, Philippe Coutinho... tous ont pris la parole ce vendredi pour saluer leur star et désormais ex coéquipier Lionel Messi, de plus en plus proche de s'engager au PSG. Au lendemain de l'annonce fracassante du départ du joueur du Barça, les cadres sont sortis de leur silence. Parmi eux Antoine Griezmann.

"Tu as été un exemple pour moi"

Alors que son entente - ou plutôt sa mésentente supposée - avec le sextuple Ballon d'or a fait le bonheur de la presse espagnole pendant des mois, le Français a rendu un bel hommage à son compagnon d'attaque, à travers un message sur Instagram.

"La seule chose que je puisse te dire et que pense tout amoureux du football: MERCI! Merci pour tout ce que tu as fait au Barça! Pour la ville, pour le club... tu as tout changé! Je suis sûr que ce n'est pas un adieu mais un 'à bientôt' et que ton chemin croisera de nouveau celui du Barça, écrit le champion du monde. Je te souhaite le meilleur, d'être heureux avec ta famille, où que vous alliez. Peu savent ce que c'est d'être Messi, tu as été un exemple pour moi, dans tous les sens du terme."

Son message était d'autant plus attendu qu'Antoine Griezmann a connu des dernières heures mouvementées, conspué par certains supporters barcelonais qui l'accusent d'être responsable du départ de Lionel Messi.