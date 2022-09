Liga: "J'ai toujours dit que je voulais rester au Barça", réaffirme Ousmane Dembélé

EXCLU RMC SPORT. Invité de Rothen s'enflamme, ce mercredi sur RMC, Ousmane Dembélé revient sur sa prolongation de contrat au Barça. Le champion du monde français assure qu'il a toujours voulu rester en Catalogne. Un choix en grande partie dû à Xavi.

Même si la prolongation de son contrat n'avait été annoncée que deux semaines après la fin de celui-ci, Ousmane Dembélé l'assure: il n'a jamais pensé quitter le FC Barcelone cet été, en dépit des rumeurs qui l'envoyaient à Chelsea ou au Paris Saint-Germain. "Avec la confiance de Xavi, j'étais obligé de rester", confie le champion du monde dans une interview diffusée ce mercredi dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"Je me sens bien dans le vestiaire, avec tous ces jeunes, toute cette équipe, développe-t-il. Cela fait maintenant six ans que je suis là-bas. (...) J'ai toujours dit à Xavi que je voulais rester au club. Après, il y a des négociations, c'est contractuel et je ne me fixais pas. Mais je ne me disais pas que j'allais quitter le club".

Prolongation actée en décembre

Xavi, nommé en novembre 2021, soit sept mois avant la fin du précédent contrat du Français de 25 ans, a donc un rôle déterminant dans ce choix de carrière. "Je me rappelle d'une réunion, entre lui et moi en décembre. Je lui ai dit que j'allais mon signer mon contrat", se souvient l'ancien Rennais, désormais engagé jusqu'en juin 2024.

Lors du mercato hivernal, le club l'avait pourtant mis à l'écart du groupe, pour le forcer à signer immédiatement une prolongation ou le transférer dans un autre club. La presse espagnole avait tout de même noté que Xavi avait fait pression sur sa direction pour que le joueur soit de nouveau à sa disposition. "Il y a eu ce qu'il s'est passé, mais j'ai toujours dit que je voulais rester à Barcelone", insiste Dembélé.

Désormais titulaire et pour l'instant débarrassé de ses blessures à répétition, Ousmane Dembélé compte deux buts et quatre passes décisives en huit matchs. "C'est bien parce que j'en ai bavé pendant ces cinq dernières années, c'est mieux maintenant que tout le monde parle de foot, se satisfait-il. Moi, j'ai toujours rêvé de jouer à Barcelone. Je réalise mon rêve et je suis très content".