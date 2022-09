Barça: "Il a très peu dormi", Xavi impressionné par Dembélé, titulaire après être devenu papa

En marge de la victoire du Barça face à Elche ce samedi (3-0), Xavi a rendu hommage à Ousmane Dembélé, titulaire au Camp Nou alors qu'il vient d'avoir un enfant.

Ousmane Dembélé (25 ans) est devenu papa d'une petite fille dans la nuit de vendredi à samedi, a confirmé l'entraîneur catalan Xavi après la victoire 3-0 contre Elche pour la 6e journée de Liga. "Il a montré beaucoup d'engagement aujourd'hui, alors qu'il est devenu papa cette nuit et il a très peu dormi à l'hôpital. Je lui ai demandé comment il allait et il m'a dit: 'Je veux jouer'", a indiqué Xavi en conférence de presse d'après match.



Plus tôt dans la journée, la radio espagnole Cadena Cope avait avancé que l'international français aux 27 sélections, qui vient d'être rappelé en équipe de France jeudi après plus d'un an d'absence, était devenu papa pour la première fois. Dembélé s'est marié en décembre dernier au Maroc.

"Il génère un sentiment de garantie"

"Il est impliqué et très engagé dans le club, c'est un professionnel. Depuis que je suis ici, je suis très heureux et satisfait de l'avoir à disposition. Il génère un sentiment de garantie. Quand il reçoit la balle sur son côté, on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. Il mérite sa sélection en équipe de France", a affirmé Xavi samedi après le match contre Elche.

Grâce à un Robert Lewandowski encore décisif, le FC Barcelone prend provisoirement la tête du classement, avant le derby madrilène entre l'Atlético et le Real dimanche (21h00) au Metropolitano.



Après avoir digéré la frustration de la défaite 2-0 mardi contre son ancien club du Bayern Munich en Ligue des champions, l'attaquant polonais a répliqué par deux fois (34e, 48e), aidé par Memphis Depay (41e), donnant du relief à la démonstration des Blaugranas.

Lewandowski en grande forme

Les Catalans ont joué en supériorité numérique une grosse partie de la rencontre après l'expulsion précoce du capitaine d'Elche Gonzalo Verdu (14e), coupable d'un ceinturage sur Lewandowski, annihilant ainsi une occasion de but alors qu'il était le dernier défenseur de son équipe.



Dès lors, le Barça a déroulé dans un match à sens unique, avec près de 80% de possession de balle et 25 tirs tentés (dont 9 cadrés) à un. Grâce à son doublé, "Lewy" se hisse à la première place du classement des meilleurs buteurs d'Espagne, avec huit réalisations et deux offrandes après six journées, et symbolise la flamboyance du secteur offensif catalan.

Baldé voit double

Le Barça possède également la défense la plus hermétique des cinq grands championnats européens, avec un seul but encaissé sur la pelouse de la Real Sociedad lors d'une énième démonstration 4-1, le 21 août. À noter l'apport du jeune arrière gauche Alex Baldé (18 ans), auteur de deux passes décisives en première période, quelques jours après avoir été appelé pour la première fois avec l'équipe d'Espagne Espoirs.



Les Barcelonais se sont cependant montrés maladroits dans le second acte, avec de grosses occasions manquées par Depay (57e), Lewandowski (62e, 71e) ou encore Ferran Torres (79e), entré en jeu quelques minutes plus tôt à la place du Polonais. Depuis son nul contre le Rayo Vallecano 0-0 en ouverture, le Barça déroule en championnat, avec cinq succès de rangs pour 18 buts inscrits.