Liga: Koundé écope d'un match de suspension pour son geste sur Alba

Lors du match nul 1-1 entre le FC Séville et le FC Barcelone, Jules Koundé avait été exclu pour avoir balancé le ballon sur le visage de Jordi Alba. Le défenseur français a écopé d’un match de suspension.

Alors que la presse catalane évoquait le désir de Xavi d’attirer au FC Barcelone Jules Koundé (23 ans), ce dernier ne risque pas de partir en vacances avec Jordi Alba si ce transfert devait se réaliser. Agacé par un mauvais coup du latéral gauche lors du match de ce mardi contre les Catalans, le défenseur de Séville n’a pas su maîtriser ses nerfs.

Pour illustrer sa nervosité, le Français a lancé le ballon sur le visage de l’Espagnol. Un geste d’humeur sanctionné d'un carton rouge à la 63e minute. Et depuis ce jeudi, l’international français connaît sa sanction. Le joueur de 23 ans a écopé d'un match de suspension, il manquera donc le match face à Cadiz le 3 janvier. Un soulagement pour Julen Lopetegui, qui n’aura pas à se passer d’un de ses meilleurs éléments pour une longue durée.

Lopetegui: "Il est tombé dans le piège de l’adversaire"

À l’issue de la rencontre, le coach du Séville FC a parlé de cette erreur qui contribuera certainement au développement de Koundé dans sa manière de joueur et de réagir à certains moments: "Il sait qu’il s’est trompé, il n’y avait pas grand-chose à dire non plus. Il s’est laissé emporter. C’est une question d’âge, mais je suis sûr que cela ne l’affectera pas trop parce qu’il fait partie de ceux qui apprennent."

"C'était un mauvais jour, a-t-il ajouté. Ça t’arrive, ça m’arrive, une mauvaise journée au bueau. Il en est conscient. Il est très intelligent, très jeune et, aussi jeune soit-il, il se trompe parfois. Il est tombé dans le piège de l’adversaire."