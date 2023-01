Liga: la réponse très sèche de Tebas à Vinicius Jr, victime de nouvelles insultes racistes

Victime d'insultes racistes lors du match remporté par le Real contre Valladolid vendredi, Vinicius Jr a pointé du doigt le manque de réaction de la Liga. Son président Javier Tebas n'a pas manqué de lui répondre.

Quelques heures après la colère froide de Vinicius Jr, victime d'insultes racistes lors de la victoire du Real Madrid contre Valladolid vendredi (2-0), la Liga a réagi, par l'intermédiaire de son président Javier Tebas, aux accusations du Brésilien, qui estime que l'instance ne "fait rien" contre le comportement de certains supporters.

"A la Liga, nous combattons le racisme depuis des années. Vinicius Jr, c'est bien dommage et c'est injuste de dire que 'la Liga ne fait rien contre le racisme'. Renseignez-vous davantage. Nous sommes à votre disposition pour que tous ensemble, nous puissions aller dans le même sens", a écrit Javier Tebas sur Twitter.

Signalement à la commission anti-violence et au ministère public

Dans un communiqué, la Liga a tenu à rappeler que les faits "seront signalés à la commission anti-violence et au ministère public pour les crimes de haine", tout en listant les différentes plaintes déposées depuis la saison 2018-2019 pour le même motif. "La Liga continuera à mener la lutte contre le fléau de la violence, du racisme, de la xénophobie et de l'intolérance dans le sport, non seulement avec des mots mais aussi avec des actes, comme le démontrent les actions qui ont été exposées", poursuit la déclaration.



La Liga se réserve le droit d'instaurer "différentes pratiques de prévention, de détection et de signalement" et alertera la commission d'État contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport, et la commission des compétitions de la Fédération. "De la même manière, La Liga dénonce et participe en tant que procureur à toute procédure pénale liée à des actes violents survenus dans le domaine du football."