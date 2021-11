Liga: la superbe opération du Real, avec un bijou de Vinicius, contre Séville

Karim Benzema et Vinicius ont sauvé le Real Madrid d'un faux pas contre le FC Séville, ce dimanche (2-1). Les Madrilènes conservent la tête du classement en Liga.

Drôle de soirée pour Carlo Ancelotti et ses joueurs, vainqueurs sur le fil du FC Séville (2-1). Le Real Madrid semblait dormir, piégé par le faux rythme dans lequel il s’enlisait. Vinicius a alors surgi pour le sortir de sa léthargie. Le club madrilène conserve sa place de leader, et quatre points d’avance sur le voisin et rival de la capitale, l’Atlético, au classement. Grâce à leurs Français, les Colchoneros ont corrigé Cadix (4-1) pour apparaître dans le rétroviseur des Merengue plus tôt dans la journée. La pression existait.

Benzema au firmament

Et sans son attaquant tricolore, Karim Benzema, le Real aurait sans doute passé une très mauvaise soirée, en clôture de la 15e journée de Liga. Auteur du but de l’égalisation à la reprise d'une lourde frappe d'Eder Militao repoussée sur son poteau par Bono (32e), Karim Benzema a inscrit son 11e but de la saison en Liga, le 15e toutes compétitions confondues. Seul Mohamed Salah a été impliqué dans plus de buts dans les cinq grands championnats européens cette saison que l’attaquant madrilène (18, 11 buts et 7 passes décisives), selon le statisticien Opta.

Peu d’occasions à se mettre sous la dent en seconde période, si ce n’est la volée soudaine d’Alaba, sur un coup franc de Kroos. Alors qu’on semblait se diriger vers un match nul décevant, Vinicius a déclenché une violente frappe, tendue, venue se loger dans la lucarne opposée du gardien andalou (87e). Son neuvième but de la saison. Un éclair de génie dans la nuit madrilène, qui confirme qu’au Real Madrid, cette saison, les attaquants sont souvent les héros.