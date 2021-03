Liga: le Barça désigné meilleur club de la décennie selon l’IFFHS

Le Barça a été désigné meilleur club de la décennie juste devant le Real Madrid et le Bayern Munich par l'IFFHS, un institut de statistiques.

Le Barça est le meilleur club de la décennie (2011-2020). Ce n’est pas lui qui le dit, c’est l'IFFHS (International Federation of Football History and Statistics), que les supporters catalans ne contrediront sans doute pas. Cet institut a désigné le FC Barcelone comme le meilleur club de la dernière décennie, comme ce fut le cas lors de la précédente (2001-2010). "Le Barça a remporté au cours de la dernière décennie trois classements mondiaux annuels des clubs IFFHS (2011, 2012, 2015)", écrit l'instance sur son site internet. Les succès barcelonais sous les mandats de Rosell et Bartomeu ont conduit la prestigieuse instance à désigner le Barça comme le meilleur club, sur la base d'un système de notation spécifique.

Le PSG est 4e

Au cours de la période mentionnée, la meilleure décennie de l'histoire du Barça en termes de titres, le Barça a remporté 22 titres répartis comme suit : six Liga, deux Ligues des champions, cinq Coupes du Roi, deux Coupes du monde des clubs, deux Supercoupes d'Europe et deux Supercoupes d'Espagne. Le Real Madrid n’est pas en reste avec 19 titres, dont quatre Ligues des champions, trois championnats d’Espagne ou encore trois Supercoupes d’Europe, mais cela reste toutefois insuffisant. Le grand rival du Barça en Espagne échoue à seulement 95 points du club catalan et inscrit 2.782 au total. Le Bayern Munich complète le podium avec 2.594 points. Le PSG est quatrième de ce classement.

Les critères de l'IFFHS pour déterminer les classements sont les suivants, selon la presse espagnole:

- Ligue des champions, Supercoupe : 9 points pour une victoire et 3 points pour un match nul.

- Préliminaires de la Ligue des champions, finales de la Ligue Europa : 4,5 points pour une victoire et 1,5 point pour un match nul.

- Phase préliminaire et de groupes de Ligue Europa, championnat de première division, coupes nationales, Supercoupe nationale: 3 points pour une victoire et 1 point pour un match nul.