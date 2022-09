Atlético-Real: "il y aura des problèmes s'il célèbre comme ça", l’avertissement de Koke à Vinicius Jr

Le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid Koke prévient Vinicius Jr, avant le derby contre le Real Madrid ce dimanche soir au Wanda Metropolitano, qu’une célébration dansante du Brésilien ne passerait pas.

Vinicius Jr va devoir se contenir. Auteur de quatre buts sur ses quatre derniers matchs de Liga, l’ailier brésilien du Real Madrid est en grande forme à l’heure d’aborder le derby contre l’Atlético de Madrid, dimanche soir au Wanda Metropilano. Mais s’il trouve encore le chemin des filets, mieux vaut que sa célébration ne soit pas trop provoquante, selon l’avertissement de Koke.

"Il y aurait des problèmes s’il célèbre comme ça au Wanda, c’est certain et c’est normal"

"S’il marque un but et qu’il décide de danser, c’est sa décision. Chacun a sa façon d’être et célèbre les buts comme il veut", conçoit d’abord le milieu de terrain colchonero au micro de la Movistar. Avant de prévenir: "il y aura des problèmes s’il célèbre comme ça au Wanda, c’est certain et c’est normal".

Une déclaration en référence à la célébration en rythme de Vinicius dimanche dernier contre Majorque (4-1), dans un match où il a été particulièrement visé par les défenseurs adverses, comme demandé par leur entraîneur. "C’est un bon garçon qui n’a pas l’intention d’offenser les gens, lâche de son côté Alvaro Morata. Chacun peut célébrer comme il veut ses buts, tant que c’est respectueux envers nous et nos fans".

Le Real Madrid veut poursuivre son sans-faute

Leader de la Liga avec 5 victoires en 5 matchs, le Real Madrid se déplacera chez son voisin avec le plein de confiance après sa victoire contre Leipzig cette semaine en Ligue des champions (2-0). De son côté, l’Atlético de Madrid n’est que 7e du championnat et vient de s’incliner sur le terrain du Bayer Leverkusen (0-2). Reste à savoir si Karim Benzema, non sélectionné avec les Bleus, pourra être présent pour aider Vinicius Jr à faire de nouveaux dégâts.