Liga: le Real accroché par Cadix pour la 400e de Benzema

Le Real Madrid s'est fait accroché par Cadix ce dimanche, avec un triste match nul 0-0 pour la 18e journée de Liga. Les hommes de Carlo Ancelotti n'auront su trouver la faille face à la défense compacte des Andalous, pour la 400e de Karim Benzema sous les couleurs madrilènes.

Pas de huitième victoire de suite pour les Madrilènes. Le Real Madrid n'aura pas beaucoup souffert mais ne prend qu'un point face à Cadix au stade Bernabeu, au terme d'un triste 0-0 pour le compte de la 18e journée de Liga ce dimanche. Les hommes d'Ancelotti n'auront cadré que quatre tirs face à la défense extrêmement regroupée des Andalous. Les Madrilènes conservent tout de même leur première place au classement, avec six points d'avance sur le deuxième, le Séville FC (37 points).

Le Real, privé de six de ses joueurs pour infection au Covid-19, et notamment de Luka Modric, resté à la maison après des tests positifs au Covid-19 cette semaine, n'aura pas réussi à trouver la faille de Cadix, qui jouait avec tous ses joueurs devant leur propre but. Federico Valverde, Lucas Vazquez et Eden Hazard faisaient eux leur entrée dans le 11. Brillant depuis le début de la saison, Vinicius n'aura pas su faire la différence sur son côté gauche, très peu nourri en ballons.

Un nouveau record pour Benzema, le jour de son anniversaire

Karim Benzema espérait sans doute mieux pour son 400e match sous la tunique du Real Madrid. L'attaquant du Real Madrid devient ainsi l'un des rares joueurs à avoir atteint 400 matches pour au moins 200 buts. Seuls Quini (448 matches et 219 buts), Raúl (550 matchs et 228 buts) et Messi (520 matchs et 472 buts) ont atteint cette fameuse barre. Il devient le deuxième français à compter au moins 400 matchs en Liga, derrière Antoine Griezmann et ses 408 matches

Pour autant, Karim Benzema aura lui aussi été mis en difficulté par le jeu compact proposé par les hommes de Cervera. Avec un manque de mouvement de la part de Vinicius sur son côté gauche, l'attaquant a dû beaucoup décrocher pour pouvoir toucher quelques ballons. Sur son côté droit, la paire Lucas Vazquez et Eden Hazard n'a pas été plus réjouissante. L'Espagnol se contente de centrer à tout va, alors qu'il n'y avait personne à la réception, quand le Belge, placé sur l'aile droite, peine à s'approcher du but adverse. Replacé dans l'axe à la seconde mi-temps, Eden Hazard aura été beaucoup plus adroit.

Ledesma, homme du match

Une fois n'est pas coutume pour le portier de Cadix. Habitué aux parades d'exception et aux sauvetages in-extremis, le gardien argentin a encore sorti un match des grands soirs pour empêcher le Real Madrid d'ouvrir la marque. En toute fin de match alors que Kroos tire un corner, c'est encore lui qui viendra s'interposer dans les airs afin de claquer le ballon au-dessus de sa cage. Au total, Jeremias Ledesma cumule neuf arrêts, mettant fin à chaque tentative madrilène.

Il faut dire que le gardien était bien accompagné par des défenseurs réputés rugueux du championnat espagnol. Le latéral droit Carlos Akapo avait la lourde tache de contenir Vinicius, principal menace madrilène face au bloc bas de Cadix. Et il aura largement tenu sa responsabilité. A ses côtés, Juan Cala a également sauvé le club andalou à plus d'une reprise, avec des dégagements en chandelle quasi systématiques. Les hommes de Cervera étaient venus jouer le match nul 0-0, et auront obtenu gain de cause.

Le Real Madrid se déplacera chez l'Athletic Club de Bilbao mercredi prochain pour une rencontre avancée en vue de la Supercoupe d'Espagne. Cadix avec ce point du match nul clôture son année 2021 et se classe toujours 19e.