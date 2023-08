Liga: le Real Madrid réussit ses débuts en Liga, Bellingham brille, le genou de Militao inquiète

Le Real Madrid a parfaitement lancé sa saison en Liga avec une victoire 2-0 face à l'Athletic Club, dont un but de sa nouvelle star Jude Bellingham ce samedi lors de la première journée de Liga. Seule ombre au tableau: la sortie de Militao après une blesssure au genou.

Des débuts réussis. Sur la pelouse de San Mames, le Real Madrid s'est imposé 2-0 face à l'Athletic Club lors de la première journée de Liga ce samedi. Une performance ponctuée d'un but de Jude Bellingham, titulaire et positionné en faux 9, et d'une sortie de Militao après une blessure au genou.

Un message de soutien pour Thibaut Courtois

Les Madrilènes ont fait l'essentiel du travail en première mi-temps, en inscrivant deux buts en 10 minutes par l'intermédiaire de Rodrygo (28e) et Jude Bellingham (36e), buteur pour son premier match en championnat. Sans Luka Modric et Toni Kroos, qui cèdent petit à petit leurs temps de jeu aux milieux de terrain français Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga, les Merengue ont pu asseoir leur domination sans trop forcer.

Malgré quelques tentatives en fin de match, les Basques n'ont pas réussi à amener le danger devant les buts d'Andriy Lunin. Le remplaçant désigné de Thibaut Courtois, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche jeudi à l'entraînement, n'a quasiment pas été inquiété. Les joueurs madrilènes sont d'ailleurs entrés sur la pelouse en portant des tshirts avec le message "beaucoup de force Tibo", alors que le gardien belge devrait être indisponible pendant plusieurs mois.

Une première réussie pour Bellingham

Pour son premier match en championnat, le prodige anglais Jude Bellingham, recruté pour 103 millions d'euros à Dortmund, a inscrit son premier but sur une reprise en demi-volée un peu chanceuse qui a lobé le gardien basque, à la 36e minute. Le Brésilien Rodrygo avait ouvert le score quelques minutes plus tôt avec une frappe puissante au premier poteau, après un centre-tacle bien senti de Carvajal.

Aligné en faux numéro 9, l'Anglais a surtout démontré sa polyvalence, avec plusieurs retours défensifs de qualité, à l'image de ce tacle sur Williams qui partait au but (33e), et une présence constante à la récupération. "C'est vraiment spécial. La chose la plus importante c'était de gagner. On aurait pu marquer plus de buts. On dit souvent que l'important c'est de cadrer. Sur mon but, je ne la prends pas forcément très bien, mais bon elle est rentrée. J'ai eu un peu de chance", concède Jude Bellingham en zone mixte.

Grosse inquiétude pour Eder Militao

Le milieu de terrain de 20 ans a brillé au coeur d'un dispositif en 4-4-2 en losange, pour mieux lancer Vinicius et Rodrygo. Ce dernier a bien démarré sa saison avec un premier but, alors que le Real aura plus que jamais besoin de l'apport de ses deux Brésiliens, après le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite.

Toujours aussi serein pour son 100e match sous le maillot Merengue toutes compétitions confondues à seulement 20 ans, Eduardo Camavinga a confirmé sa montée en puissance au milieu. Seule ombre au tableau: la sortie sur blessure du défenseur brésilien Eder Militao, touché au genou. Dans un duel avec Oihan Sancet, le Brésilien a glissé sur ce contact anodin. Le Brésilien se tord de douleur et sort à l'aide de deux membres du staff médical.

La presse madrilène explique qu'il souffrirait d'une douleur à l'extérieur du genou et qu'il passera une IRM dimanche matin. En conférence de presse, Carlo Ancelotti n'était pas très optimiste: "C'est une entorse du genou, ça n'a pas une belle tête. Nous allons l'évaluer dans les prochaines heures. Une blessure grave n'est pas à exclure." Il a quitté le stade en boitant, mais sans béquilles.