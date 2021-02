Liga: le vestiaire du Barça au fond du trou après la déroute face au PSG

Les joueurs du Barça accusent le coup après l’humiliation subie à domicile face au PSG (1-4) en huitième de finale aller de Ligue des champions. Selon la presse catalane, le vestiaire serait en proie à d’importants doutes.

Le triplé de Kylian Mbappé et la belle victoire du PSG ce mardi sur le terrain du Barça (1-4) a fait très mal aux têtes blaugranas. Contraints à un exploit encore plus difficile que la remontada de 2017, les joueurs catalans ont semblé démoralisés après la lourde défaite selon les informations du quotidien Sport.

L’idée de renverser le club francilien lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, surtout après une telle prestation collective, parait presque inconcevable au sein du vestiaire barcelonais.

Messi particulièrement touché

Libre en juin prochain, Lionel Messi a peut-être disputé son dernier match au Camp Nou sous les couleurs du Barça en C1. La déception sur le visage de l’Argentin ainsi que ses échanges avec ses compatriotes du PSG Mauro Icardi, Leandro Paredes et Mauricio Pochettino aurait marqué les esprits au sein de l’effectif catalan selon le quotidien local.

Pas au mieux en championnat, mal en point en Coupe du Roi et en Ligue des champions, Barcelone risque d’enchaîner une deuxième saison consécutive sans le moindre titre et cette hypothèse pourrait bien encore accentuer les doutes au sein de l’équipe dirigée par Ronald Koeman. De quoi renforcer les envies d’ailleurs du sextuple Ballon d’or et encore plus fragiliser le groupe blaugrana.

Des leaders abattus

Même les habituels leaders comme Gerard Piqué, qui a tenté de remobiliser les troupes et notamment Antoine Griezmann face au PSG, n’ont pas encore su trouver les mots pour redonner confiance au vestiaire culé.

En difficulté face à la vitesse de Kylian Mbappé et devenu la risée des réseaux sociaux, le défenseur espagnol n’a pas encore sonné la révolte. Ni Piqué ni personne pour être exact. Du côté des joueurs comme du staff, l’abattement a dominé l’après-match.

"Il reste encore un match, mais après un 1-4 à la maison... Je ne vais pas vous mentir, nos chances sont très réduites. Il y a très peu de possibilités de remonter, a même expliqué Ronald Koeman face à la presse après la rencontre. Les Parisiens ont prouvé en deuxième période qu'ils ont une équipe plus complète que la nôtre. On est sur le bon chemin, mais le match d'aujourd'hui a prouvé qu'il nous manque encore beaucoup de choses pour être au meilleur niveau en Ligue des champions."

Une pause salvatrice?

Histoire d’offrir une vraie coupure à son équipe, le technicien néerlandais a décidé de leur accorder deux jours de repos afin de couper réellement. Une pause bienvenue et accueillie avec bonheur par le groupe meurtri, même si elle s’est accompagnée d’une petite polémique pour "Grizou".

Dimanche (14h), le Barça reçoit Cadix lors de la 24e journée de Liga. L’occasion de retrouver la victoire et de retrouver un peu la confiance après la déroute contre Paris. En cas de nouvelle contre-performance face au quinzième du championnat, les doutes risquent encore de s’accentuer au sein du vestiaire barcelonais. Pas vraiment l’idéal pour préparer le huitième de finale retour de Ligue des champions, le 10 mars (en direct sur RMC Sport 1), et entretenir l’espoir d’une nouvelle remontada face au PSG.

