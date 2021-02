Mercato: ce que Pochettino et Messi se sont dit lors de Barça-PSG

Deux jours après la claque du PSG infligée au Barça en Ligue des champions (4-1), Mauricio Pochettino a brièvement évoqué Lionel Messi sur l'antenne de Catalunya Radio. L'entraîneur parisien a expliqué avoir salué le numéro 10 lors du match, sans lui parler de l'avenir et de sa potentielle venue dans la capitale.

Mauricio Pochettino a-t-il profité de la victoire 4-1 du PSG sur la pelouse du Barça pour glisser un petit mot intéressé à Lionel Messi? Deux jours après le huitième de finale aller de Ligue des champions, l'entraîneur argentin a été interrogé à ce sujet sur les ondes de Catalunya Radio. S'il a confirmé avoir discuté brièvement avec le sextuple Ballon d'or, le coach parisien a nié toute évocation de son avenir. "Avec Messi, on s'est juste dit bonjour et au revoir. On n'a pas parlé du futur", a-t-il affirmé ce jeudi soir, selon la retranscription de la presse espagnole.

Au cours de cet entretien, l'ancien manager de l'Espanyol de Barcelone et de Tottenham n'en a pas dit plus sur Lionel Messi. Il ne s'est globalement pas attardé sur le mercato, même s'il a tout de même envoyé un message à Kylian Mbappé. "Le PSG peut offrir à Mbappé tous les outils pour qu'il soit heureux. Je crois que c'est un sujet qui va bientôt s'éclaircir", a déclaré Mauricio Pochettino, à bientôt un an de la fin du contrat du champion du monde français (juin 2022).

Toujours très prudent sur Messi

Avant cette intervention sur Catalunya Radio, Mauricio Pochettino, qui donne beaucoup d'interviews en Espagne depuis sa signature au PSG, a toujours veillé à ne pas être trop loquace concernant Lionel Messi. "Je respecte les joueurs et les clubs auxquels ils appartiennent. Parce que cela peut agacer, et je comprends que cela agace", a-t-il déclaré en janvier dans un entretien accordé à Marca.

"Personne ne peut se plaindre qu'un club fasse son travail pour essayer d'améliorer l'équipe, avait-il toutefois ajouté. Mais il n'y a pas de message caché. Ce qui est dit peut parfois être mal interprété. Je suis content des joueurs que j'ai".

En fin de contrat au mois de juin, Lionel Messi est régulièrement cité du côté du Paris Saint-Germain. Manchester City, qui était le favori pour l'accueillir l'été dernier, serait toujours sur les rangs. Il est aussi question d'un éventuel départ à l'Inter Miami, voire d'un retour très hypothétique en Argentine.